Casavo avvia la campagna di Francia e acquisisce Proprioo

Casavo prosegue l’espansione in Europa: annuncia lo sbarco in Francia a partire da Parigi e acquisisce Proprioo, uno dei player di riferimento del settore proptech in Francia.

L’ingresso nel mercato francese – il quarto, dopo Italia, Spagna e Portogallo – segue il round di finanziamento di 400 milioni di euro chiuso a luglio e permette a Casavo di continuare a perseguire l’obiettivo di crescere all’estero intrapreso negli ultimi due anni in una delle piazze più dinamiche del panorama europeo.

Il mercato francese

Con oltre...