Cascade Corporation acquisisce Lift-Tek

Cascade Corporation, leader globale nella produzione di accessori per carrelli elevatori, forche e tecnologie correlate, ha completato con successo l’acquisizione del produttore di montanti Lift Technologies, Inc. (USA) e Lift-Tek Elecar S.p.A. (Italia) - più comunemente nota come Lift-Tek - di Calvi Holding S.p.A come società interamente controllate.

Lift-Tek è uno dei principali produttori globali di piloni, compresi i modelli in configurazioni a due, tre, quattro e cinque stadi, con capacità fino a 52 tonnellate per un’ampia varietà di applicazioni. I prodotti sono utilizzati su carrelli elevatori elettrici e a combustione interna (IC), carrelli elevatori a corridoio molto stretto, veicoli a guida automatica (AGV), telehandler e altro.

Fondata nel 1999, Lift-Tek è riconosciuta dagli OEM del settore per l’alta qualità dei prodotti a montante e gli anni di esperienza nella movimentazione dei materiali. Con impianti di produzione situati a Westminster, South Carolina, USA e Piacenza, Italia, Lift-Tek serve attualmente il mercato nordamericano ed europeo, oltre a clienti internazionali.

“Non vediamo l’ora di affrontare questo nuovo capitolo della storia della nostra azienda”, afferma Angelo Ceresa, membro del consiglio di amministrazione di Lift-Tek Elecar S.p.A. “Crediamo che la collaborazione con Cascade apporti un nuovo ed eccellente potenziale alle nostre operazioni e che i nostri clienti trarranno grandi benefici da questo sviluppo.”

L’acquisizione dà all’azienda l’opportunità di abbinare i montanti di Lift-Tek con gli accessori Cascade per quei clienti che richiedono una soluzione personalizzata per la parte anteriore del loro carrello elevatore o veicolo a guida automatica.