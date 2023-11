Caschi, abbigliamento e accessori: ecco tutte le novità presentate alla fiera del ciclo e motociclo

I punti chiave Abbigliamento

Anche per il 2023, ad Eicma tra nuove moto, scooter sono tante le aziende che hanno scelto l’evento milanese per presentare le loro novità in tema di caschi, abbigliamento e accessori.

Nel settore caschi è la casa italiana Airoh a presentare la sua ultima novità, ovvero il modello J 110 un casco versatile e che ben si adatta a qualsiasi sia la tipologia di viaggio vista che offre la doppia omologazione integrale /jet grazie alla mentoniera removibile. Omologato anche secondo le specifiche ECE 2206 ha una calotta in due misure differenti, così da potersi adattare a differenti conformità craniche. Vanta inoltre interni ipoallergenici, removibili, lavabili, è in vendita a un prezzo suggerito al pubblico a partire da 250 euro.

Kabuto Geosys è il casco del brand giapponese pensato per i motociclisti che amano l’avventura. Studiato per combinare la guida su strada ad alta velocità e i circuiti off-road, Geosys è dotato inoltre del sistema di sicurezza Mips, uno strato a basso attrito inserito tra l’imbottitura e la schiuma EPS. Questo sistema di sicurezza Mips® è progettato per ridurre il movimento multidirezionale di 10-15 mm in caso di impatto, che è normalmente dannoso per testa e collo in caso d’impatto. Disponibile a partire da 400 euro si può solo acquistare tramite i rivenditori ufficiali Honda.

Shark Helmets lancia Skwal i3, il primo casco integrale al mondo dotato di luci di stop intelligenti integrate. Questa chicca molto utile per la sicurezza la si deve all’integrazione di un accelerometro triassiale, che si occupa del rilevamento della frenata senza alcun collegamento via cavo o Bluetooth. Il sistema a Led posizionato sul retro del casco offre 3 modalità di utilizzo: luci di posizione, luci di frenata intelligenti, luci di posizione lampeggianti, selezionabili facilmente tramite un tasto dedicato presente sul casco. Skwal i3 è realizzato in policarbonato Lexan High-Impact ed omologato UNECE 22-06. È disponibile al prezzo di 300 euro nelle versioni a tinta unita e a 330 euro per quelle decorate.

Airscud Flex è il nuovo gilet airbag, con tecnologia In&motion integrata realizzato da Tucano Urbano. Certificato CE in classe C (oversuit), è possibile indossarlo in tre modi: o sotto a qualsiasi giacca da moto, o sopra alla propria giacca da moto o al proprio outfit, e infine anche sotto allo zaino sempre che questo non superi il peso massimo di 8 kg. Sono integrati sette sensori, tre accelerometri, tre giroscopi e un GPS. Insieme all’algoritmo di rilevamento, che misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo dell’airbag, questo si attiva in caso di incidente in meno di 60 millisecondi. Per un utilizzo il più ottimizzato possibile sono disponibili diversi algoritmi che gestiscono il funzionamento del gilet in base alle condizioni di utilizzo. Si parte da “Street” per chi usa le due ruote tutti giorni, “Adventure chi ama l’off-road e Track coloro che vogliono il massimo della sicurezza in pista. Airscud Flex ha un costo di 300 euro a cui bisogna aggiungere il piano di abbonamento a In&box, che parte da 10€ al mese.