Caschi, arrivano i nuovi integrali Airoh per tutti i giorni

1' di lettura

Colori brillanti e vestibilità caratterizzano l'ST.501, il nuovo casco integrale di Airoh. Un modello sicuro e leggero che nella grafica Blade Red Gloss, mostra tutta la sua anima racing. Realizzato con materiali light e resistenti, è adatto sia per l'utilizzo turistico che per quello sportivo e soprattutto per qualsiasi tragitto.

Il totale assorbimento degli urti è garantito in un peso contenuto e il sistema di ventilazione assicura un'ottima climatizzazione interna anche nei mesi più caldi.

Disponibile in due diverse misure di calotta esterna realizzata in HPC, High Performance Composite, ST.501 esalta il piacere della guida e la sua dotazione comprende Sun Screen Visor integrato, Pinlock, Stop Wind e Bluetooth-Ready.

Infine, un'ampia visiera a sgancio offre al motociclista il massimo campo visivo per individuare facilmente ostacoli e altri utenti della strada.

Airoh ST. 501 è disponibile in 9 varianti grafiche. i prezzi spaziano tra 280 e 300 euro.