Case, boom di compravendite nei primi tre mesi del 2021

2' di lettura

Un rimbalzo vero e proprio, una corsa all’acquisto di case per archiviare il lockdown della primavera 2020 e impiegare la liquidità accumulata. Dai dati che emergono dalla consueta rilevazione trimestrale dell’agenzia delle Entrate si evince che nel primo trimestre 2021 le vendite di abitazioni in Italia sono aumentante del 38,6%, anche se il confronto è imparziale perché llo stesso periodo 2020 è un trimestre azzoppato, è allora infatti che è iniziato il lockdown per via della crisi sanitaria da Covid-19 e il mese di marzo, dal giorno 8 nel dettaglio, ha segnato l’inizio della chiusura delle attività.

Ma se si allarga il confronto con due anni prima, primo trimestre 2019 si vede che la crescita c’è stata comunque: +17%.

Loading...

Sono oltre 45 mila in più le abitazioni scambiate da gennaio a marzo 2021.

I comuni minori fanno da traino

Continua il trend positivo dei Comuni minori, che sia in questo trimestre sia nell'ultimo del 2020 hanno registrato performance migliori rispetto alle grandi città: +43,3% con circa 33mila abitazioni compravendute in più rispetto al primo trimestre 2020 e quasi 19mila rispetto al primo trimestre del 2019. Sono questi i comuni che negli anni passati hanno risentito maggiormente della crisi immobiliare. Ed è qui che le quotazioni sono scese negli anni in maniera più consistente. Non solo. I comuni piccoli hanno beneficiato anche della riavviata ricerca di una seconda casa. Dopo i lockdown gli italiani hanno sentito la necessità di avere uno spazio nel verde e nella natura dove rifugiarsi per week end lunghi e vacanze.

Nei capoluoghi i volumi di compravendita crescono con un tasso tendenziale prossimo al +30% (oltre 12mila abitazioni acquista in più rispetto al primo trimestre 2020).