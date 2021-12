Case, in crescita (decelerata) il terzo trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il contenimento del Covid ha spinto le compravendite di case nel terzo trimestre del 2021, grazie alla ripresa dell’economia nazionale anche per via dei progressi delle campagne di vaccinazione. È la estrema sintesi del quadro scattato dal’Osservatorio immobiliare dell’agenzia delle Entrate che fotografa il mercato residenziale e non da luglio a settembre 2021. «Pertanto il real estate ha mostrato un tasso di espansione che ha riportato i volumi di compravendita a livelli superiori anche degli omologhi trimestri pre-Covid» recita il report.



Anche se a novembre 2021, l'Istat stima ancora una diminuzione per l'indice del clima di fiducia dei consumatori, che da 118,4 rilevato a ottobre scende a 117,5, valore che rimane comunque sui livelli massimi osservati dal 2010.

Loading...

Nel terzo trimestre del 2021 rimane ancora ampiamente positivo il tasso tendenziale delle compravendite del settore residenziale. Le abitazioni acquistate nel terzo trimestre del 2021 sono circa 31mila in più rispetto allo stesso trimestre del 2020, 35mila in più nel confronto con il 2019. Il tasso di crescita è pari al 21,9% rispetto allo stesso trimestre del 2020, con un totale di oltre 172mila abitazioni cedute. Anche nel confronto con le abitazioni compravendute nello stesso trimestre del 2019, il tasso tendenziale rimane su valori ampiamente positivi, con un incremento di oltre il 25%.

SERIE STORICA TRIMESTRALE NTN DAL 2011 Loading...

Il rialzo tendenziale relativo risulta ridimensionato rispetto ai livelli dei due trimestri precedenti, che scontavano l'effetto rimbalzo dovuto alla chiusura delle attività nel corso del 2021. I tassi hanno avuto la stessa crescita nei capoluoghi (+21,9% e circa 9.500 abitazioni compravendute in più rispetto al terzo trimestre del 2020) sia nei comuni minori, non capoluogo (+21,9%,con circa 21.500 abitazioni compravendute in più del 2020).

Si comprano più case un po’ in tutte le aree geografiche del Paese. A beneficiare maggiormente dell’aumento sono i comuni capoluogo del Centro, dove gli scambi hanno raggiunto un tasso di circa il 30%, mentre nei capoluoghi del Sud si registra il tasso di crescita più basso: +14,5%.