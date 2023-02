Case green, Ue: garantita ampia flessibilità. Fitto: difenderemo la peculiarità dell’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’asticella del Parlamento europeo si fa sempre più alta e arriva a toccare la classe D, passando prima per la E, in una corsa verso case sempre più green già tra la fine del decennio e l’inizio del prossimo. Un obiettivo ambizioso che gli eurodeputati intendono raggiungere chiedendo però anche il sostegno di fondi comuni. Ma che resta del tutto “irrealizzabile” per l’Italia: l’infausta profezia dei costruttori edili (Ance) stima che servirebbero 630 anni solo per riqualificare “al primo step” tutto il patrimonio immobiliare nazionale. Numeri utopici che alimentano uno scontro politico destinato a tenere banco nei mesi a venire, con il governo pronto a dare battaglia per un accordo finale sulla direttiva Ue che è ancora tutto da definire.

Fitto: difenderemo la peculiarità dell’Italia

«L’Italia non può affrontare il tema dell’efficientamento energetico degli immobili come gli altri Paesi. Il Governo presenterà un suo piano. C’è una peculiarità del nostro paese e il Governo difenderà questa peculiarità»: così il ministro Ministro per Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e PNNR Raffaele Fitto al convegno “Le politiche europee sull’immobiliare allargato” nella sede della Rappresentanza Italiana del Pe. «L’Italia - ha detto ancora - ha sul tema dell’immobiliare e sulla casa una sensibilità differente. E anche il nostro patrimonio immobiliare è differente per il suo valore architettonico, storico e culturale».

Pichetto: non imporre lavori onerosi ai privati

Sulla stessa lunghezza d’onde Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il quale la direttiva sulle case verdi «va emendata per adattarla al contesto italiano che è speciale rispetto al resto d’Europa. Il patrimonio immobiliare del nostro Paese è antico, prezioso e fragile e dobbiamo conservarlo al meglio per le future generazioni». «Il Governo - ha aggiunto Pichetto - difenderà senza tentennamenti» questa linea «tutelando il valore degli immobili e non imponendo in tempi insostenibili onerosi lavori ai privati. Su questo non possono esserci dubbi» ha concluso.

Salvini: Ue non ci penalizzi, sarebbe patrimoniale

Per raggiungere l’efficienza energetica delle case italiane bisogna «aiutare e sostenere senza obbligare e senza penalizzare, perché altrimenti la direttiva che l’Europa vorrebbe imporre sulla testa delle famiglie italiane è una patrimoniale» ha affermato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di una presentazione a Milano, riferendosi al voto di giovedì prossimo in commissione Itre al Parlamento europeo. «Il tema della casa ci deve vedere protagonisti in Italia e soprattutto in Europa senza obblighi - ha sottolinenato - senza penalizzazioni e senza vincoli perché le famiglie italiane non hanno decine di migliaia di euro da spendere»

Il compromesso raggiunto finora

Giovedì scorso in Parlamento è stato raggiunto un compromesso dai gruppi politici dei Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra sulla direttiva Energy performance of building directive (Epbd). Nel testo (ancora provvisorio) che andrà in discussione nei prossimi giorni (il 9 febbraio è programmato il voto in commissione per l’industria, la ricerca e l’energia - Itre - poi si andrà in Plenaria a marzo e infine al negoziato con le altre istituzioni europee) c'è, infatti, un innalzamento degli obiettivi indicati dalla versione precedente: la classe energetica che dovranno raggiungere gli edifici residenziali, cioè, cresce. E passa dalla F proposta dalla Commissione Ue alla E nel 2030 e dalla E proposta dalla Commissione Ue alla D nel 2033. Altri passaggi, però, vanno nella direzione di una maggiore flessibilità delle norme europee.