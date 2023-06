Case, nel I trimestre 2023 acquisti in calo dell’8,3%, ma per i prezzi bisogna attendere

«L’andamento delle compravendite residenziali in Italia, nel primo trimestre di quest’anno, conferma le previsioni che erano state formulate alla fine dell’anno scorso, ovvero che il 2023 sarebbe stato un anno in cui la crescita degli scambi avrebbe subito uno stop, probabilmente per tutti i dodici mesi – dichiara Alessandro Ghisolfi, responsabile del Centro studi di Abitare Co –. L’aumento dei tassi di interesse applicato ai mutui pesa sulle decisioni di acquisto delle famiglie e pare essersi esaurita la spinta della ricerca di spazi più ampi del periodo post pandemia: calano infatti gli acquisti degli appartamenti in generale, ma in particolare di quelli con superfici superiori ai 100 metri quadrati. Se ci saranno ripercussioni sui prezzi di vendita, dovremo aspettare probabilmente la seconda parte dell’anno per registrare un calo in primis delle abitazioni più vecchie e da ristrutturare».

«Il dato è un po’ peggiore delle attese – ha detto Enzo Albanese, founder di Idee Urbane –Ci attendevamo il 15% su Milano e non migliorerà nel corso dell’anno. Credo che ci vorranno 24-36 mesi per uscire definitivamente da questa fase. La frenata è “figlia” dalla crescita dei tassi di interesse e di una situazione che ci aveva abituati a vivere in un quadro di tassi di interesse forse irripetibile. Certamente irripetibile a breve. Bisogna che il mercato si adegui. Vediamo poi che cresce il prodotto sui portali, perché si vende meno. I prezzi si sono fermati ma l’aumento del prodotto a disposizione porterà a una riduzione dei prezzi e a un aumento delle opportunità di chi compra per una trattativa. Il prodotto nuovo di fascia media fa, invece, fatica ad avviare il cantiere per gli aumentati costi di costruzione e operatività. Quindi – ha conclusi Albanese – credo che vedremo un calo del nuovo prodotto sul mercato nei prossimi mesi».





