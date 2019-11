Case in legno, aumenta l’export delle aziende italiane

Obiettivo di questa ultima iniziativa, aggiunge Marco Vidoni, presidente di Assolegno «è quella di spingere per garantire al settore più qualità nel prodotto, attraverso una maggiore formazione dei professionisti che lavorano nella filiera, che devono iniziare a condividere le conoscenze e le esperienze maturate a tutto campo anche nell'ambito associativo».

Se l'edilizia tradizionale è in crisi, il legno si conferma in controtendenza. «Il fatturato – commenta Angelo Marchetti, consigliere incaricato del gruppo Case ed edifici con Struttura in Legno – generato dalla produzione di edifici in legno nel 2018 è stato di oltre 720 milioni di euro, con una crescita del 5% sul 2017. Tale variazione è da imputarsi al mantenimento della quota residenziale, circa 3.200 abitazioni si stimano realizzate nel 2018, in linea con quelle costruite nell’anno precedente, e all’aumento del numero di edifici non residenziali realizzati in legno».

Anche nel 2018 l’Italia si conferma il 4° paese per produzione di case in legno in Europa, dopo Germania, Svezia e Uk. La distribuzione geografica delle abitazioni vede il Trentino Alto Adige capofila, seguito a pari merito da Lombardia e Veneto che complessivamente coprono oltre il 50% delle nuove abitazioni); seguono le Marche al quarto posto. Scendono le importazioni di edifici dall’estero ma aumentano quelle di materiali destinati all'edilizia in legno che vengono utilizzati sul mercato nazionale.

