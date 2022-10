Case di lusso: a Milano un acquirente su quattro è inglese

I punti chiave Roma

Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il primato se lo contendono Roma e Milano. Anche se, per poco, primeggia il capoluogo lombardo. La sfida è quella che riguarda le case lusso ed extralusso. Perché la ricerca premia i due centri. È quanto emerge da un’analisi effettuata da Luxuryestate, il portale immobiliare dedicato al settore lusso e partner di immobiliare.it. L’analisi ha indagato in quali località si concentra la domanda dei ricchi europei interessati a trovare una dimora di pregio nel nostro Paese.



Dal report emerge che oltre il 9% degli alto spendenti provenienti dal Vecchio Continente, interessati ad investire in Italia, si concentra sul capoluogo lombardo, mentre una percentuale poco al di sotto di questa soglia (8,7%) guarda alla Capitale come meta d'elezione. A Milano oltre un potenziale acquirente su quattro è inglese (28,6%) e circa il 20% viene invece dalla Svizzera. A Roma le percentuali sono più distribuite: il 19% degli interessati a trovare una dimora di lusso in città è francese, mentre tedeschi e inglesi si attestano attorno al 15 per cento.

Loading...

Roma

Negli ultimi anni, soprattutto subito dopo la pandemia, si è registrata una corsa all’acquisto di case di lusso, soprattutto nelle grandi città. «Roma è sicuramente, insieme a Milano, la città più richiesta per gli acquisti immobiliari di lusso. Su questo tema è necessario fare una distinzione importante – sostiene Vittorio Savoia, broker manager dell’agenzia The Re/Max Collection Crystal –. Roma: stando ai dati, negli ultimi due anni, l’area del lusso di Roma ha registrato un aumento della domanda pari a circa il 40 per cento. Un interesse che si allinea con il trend nazionale di crescita durante gli anni della pandemia contraddistinti da una forte attenzione da parte dei compratori verso gli immobili di lusso, con una concentrazione sulle principali città». Le zone più ricercate della capitale sono il Centro Storico, seguito a ruota dai quartieri Prati e Parioli con un ritorno alle ville poste nelle zone meno centrali ma di alto pregio. «Sicuramente la pandemia ha rigenerato l’interesse per quest'ultima tipologia di immobili – aggiunge –. In generale, infatti, l’immobile desiderato deve essere in ottime condizioni di manutenzione e di grado architettonico, in reale allineamento con il concetto del lusso. Specialmente la clientela straniera non gradisce l’immobile che necessiti di interventi di ristrutturazione, a meno che non si tratti di operazioni di sviluppo immobiliare». I prezzi sono più alti di quelli registrati nelle altre città con cifre che oscillano tra i 4mila e i 7mila euro al metro quadrato per arrivare a 14mila euro al metro quadrato.

Milano

Gli immobili situati in aree storiche sono quelli più richiesti a Milano. «I clienti che si rivolgono a noi – dice Federico Panigati, broker dell’agenzia The Re/Max Collection Ultimate di Milano – cercano piani alti con terrazzi e vista panoramica, in eleganti palazzi d'epoca e soprattutto con una certa privacy fatta non solo di silenzio, ma anche di tipologia di appartamenti o uffici o altre attività presenti nel determinato condominio».

Anche in questo caso i prezzi sono cresciuti e possono oscillare tra i 15 e i 17mila euro al metro quadro con punte fino ai «20mila euro per determinate soluzioni cosiddette uniche».Tra le altre città in cui si ricercano case del segmento lusso ci sono Venezia, poi Como e Ostuni. E anche Porto Cervo, Forte dei Marmi, Arzachena. Infine, Trieste, Capri, Olbia e Firenze.