Case di lusso, a Milano giù i volumi ma non i prezzi

Le performance migliori, nel I semestre 2023, si registrano nel Quadrilatero della Moda, in Brera e dintorni, nelle vie e nelle piazze del quartiere Vincenzo Monti-Magenta e, per la prima volta, anche nell’area compresa fra Via Canova e l’Arco della Pace. In tutti questi quartieri i prezzi sono cresciuti a due cifre. L’unico segno meno (-0,7%), nella zona di Porta Nuova e Corso Como. Al di là del prodotto nuovo, il Quadrilatero della Moda mantiene la sua leadership con i prezzi più alti (in alcuni rari casi si sfiorano i 30mila euro al mq), ma se guardiamo alle richieste espresse in questi mesi dai venditori, notiamo che la barriera dei 20mila euro al metro quadrato è stata superata anche nella zona Vincenzo Monti, Cadorna,

La frenata registrata a livello europeo, sia della domanda che dei prezzi nei segmenti del lusso, non poteva non toccare anche il mercato milanese. Il punto a favore per il mercato nostrano è dato dalla cronica mancanza di offerta di prodotti con determinate caratteristiche qualitative che fanno sì che rimanga sempre alta da noi la tensione sui prezzi. Proprio le rare iniziative di nuova costruzione nelle zone del centro storico milanese contribuiscono a far crescere e a stabilizzare i prezzi anche degli immobili più obsoleti. Per il 2024, più prudenza che pessimismo, una vivacità selettiva, che potrebbe tradursi in un segno meno ma in attenuazione.

Identikit degli acquirenti

Ma chi acquista case di lusso a Milano? Sempre secondo lo studio, l’80% degli acquirenti di case di pregio ha più di 50 anni e solo il 20% dei compratori ne ha meno. Non solo. Oltre il 60% degli acquirenti sono donne. Quando il budget di spesa si fa importante – oltre il milione e mezzo di euro – il 54% degli acquirenti ha più di 65 anni, mentre un altro 40% è in mano a coloro che hanno più di 50 anni.

Infine, i residenti milanesi compongono circa il 60% del mercato, ma la quota di acquirenti stranieri continua a salire ed oggi si attesta al 33% mentre il 7% è costituito da italiani provenienti da altre città.

Loading...