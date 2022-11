Case di lusso, i prezzi globali crescono ancora (+7,5%). Dubai è la città più cara

A Knightsbridge, uno dei quartieri più esclusivi, i prezzi sono calati del 24% dai massimi raggiunti nel 2014. Non a caso gli agenti immobiliari della capitale britannica dichiarano di essere inondati di chiamate da parte di potenziali acquirenti americani interessati ad acquistare un appartamento per approfittare della situazione. Secondo Knight Frank, nei primi sei mesi dell’anno gli americani hanno rappresentato il 6,6% delle vendite di immobili prime nel centro di Londra, una percentuale quasi triplicata rispetto al 2,4% degli ultimi quattro anni. Da allora la situazione economica e politica in Gran Bretagna è peggiorata e la Banca d’Inghilterra ha avvertito che la recessione è già iniziata e durerà due anni. Resta quindi da vedere se l’interesse si concretizzerà in compravendite: date le previsioni negative molti potrebbero decidere di attendere un ulteriore calo dei prezzi prima di acquistare.