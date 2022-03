Case di lusso, la richiesta è cresciuta del 50% in tre anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La pandemia non ha scalfito il mercato, anzi. In tre anni l’immobiliare del lusso ha visto crescere la domanda di quasi il 50% rispetto al settore tradizionale. È quanto emerge dal primo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it, con Realitycs, società Proptech, in partnership con LuxuryEstate.com, portale internazionale leader negli immobili di lusso.



Tutto a causa della pandemia e dell’impatto del Covid 19 sulla mobilità che, come sottolinea Carlo Giordano, amministratore delegato di immobiliare.it, «ha portato tutti a rivalutare ciò che li circonda, in questo caso l’immenso patrimonio del nostro Paese». Con il risultato che «prima avrebbe guardato all’estero per una dimora di prestigio oggi ha deciso di restare in Italia, portando difatti la domanda di case di lusso a crescere».

I livelli di prestigio

I livelli di «prestigio» emersi dall’analisi sono tre e si distinguono in Extra, Large e Small. Sezioni che individuano le possibili combinazioni di superficie, prezzo al metro quadro e prezzo totale degli immobili su tutto il territorio italiano.Quanto alla localizzazione, il 42 per cento del totale dell’offerta si trova nell'area del Nord-Ovest, prima in assoluto per numerosità dello stock. A seguire il Centro, dove la percentuale registrata è pari al 31%, e il Nord-Est, che raccoglie il 18% delle residenze di lusso. In coda si trovano il Sud, con il 6% del patrimonio immobiliare sul totale e le Isole, con il 2 per cento.

La mappa dello stock

Lo stock da valore più alto è a Milano con 4,66 miliardi di euro, composto in prevalenza da appartamenti (oltre il 98 per cento). Da giugno 2019 la domanda di immobili risulta in crescita, con un +30% a fine 2021. Sempre su Milano, l’Osservatorio sulle Residenze Esclusive di Tirelli e Partners evidenzia che per residenze esclusive si intendono abitazioni situate nelle zone del Quadrilatero, Centro Storico, Brera - Garibaldi, Magenta, Venezia - Manin - Giardini - Duse o altre zone in cui il valore di compravendita al metro quadro sia maggiore di 7 mila euro o di valore complessivo di 1 milione di euro o ancora canone di locazione di 200 euro a metro quadro. Al secondo posto nella classifica stilata dall’osservatorio di Immobiliare.it c’è Roma, con 4,54 miliardi, «la cui domanda di immobili di lusso è cresciuta costantemente fino a giugno 2021 per poi invertire la tendenza, che si è comunque mantenuta su livelli superiori di quasi il 50% rispetto ai valori iniziali». La Versilia, prima nel comparto delle zone analizzate nel report, si colloca al terzo posto della classifica totale, con 4,25 miliardi. Il suo stock risulta composto in larga parte da soluzioni indipendenti (oltre l’80 per cento).

Appena sotto al podio si piazzano Firenze e dintorni, con un valore di 2,02 miliardi, e una domanda che è cresciuta di poco più del 10% nel periodo considerato.Complessivamente il totale delle ville di lusso vale 26 miliardi di euro mentre gli appartamenti hanno un valore complessivo di 17 miliardi, per una superficie commerciale totale di 5.308 chilometri quadrati,«il doppio rispetto a quella delle soluzioni condominiali».