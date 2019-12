Case sulla neve, le 20 mete low-cost dove affittare Il trend degli affitti brevi cresce anche in montagna (+25% nel 2018). Una soluzione che permette – soprattutto a famiglie e gruppi di amici – di trascorrere brevi soggiorni (la media è 4 notti) a prezzi ”modici”. Quanto? Lo abbiamo chiesto agli operatori del settore. Ecco dove cercare. di Laura Cavestri

Comprare casa in montagna? Non sempre è possibile. Non sempre lo si vuol fare. Ma la vacanza destagionalizzata prevede periodi brevi (e frequenti) di fuga dalla quotidianità. Con un occhio alla qualità del soggiorno a prezzi accessibili. Ecco perchè anche in montagna – complici le abbondanti nevicate di inizio stagione – è boom di prenotazioni per gli affitti-brevi. Ma dove conviene di più? Abbiamo chiesto ad alcuni operatori del settore di redigere la loro lista delle 20 mete di montagna low-cost. Per single e famiglie. Eccole.

CaseVacanza.it

Per il sito CaseVacanza.it la ricerca dell’alloggio low cost può partire dal Trentino. Se i prezzi si riferiscono al costo medio a notte di un alloggio per 4 persone, nel periodo tra il 20 dicembre e il 3 gennaio, la più conveniente è Marilleva (73 euro), seguita da Ossana (74) e Molveno (82).

In Lombardia: Montecampione (76) e Livigno (82). Seguono: Valdieri (Cuneo, 84 euro), in provincia di Sondrio Grosio, Madesimo e Aprica (tutte tra 90 e 92 euro medi). Poi si vola in Abruzzo: quasi 100 euro medi il prezzo medio a notte per 4 persone a Rocca di Cambio (più cara, 108 euro, Pescasseroli, sempre in provincia de L’Aquila).

In Valle d’Aosta, la più conveniente è Morgex (101 euro), seguita a breve distanza da Arvier (107). Tra 101 e 104 euro i prezzo medi in Piemonte, a Pragelato e Sauze d’Oulx. Sulla vetta del prezzo, ra le località più accessibili, si collocano – dopo Canazei (105 euro) – Transacqua (109), Pieve Tesino (110) e Cavalese (115). Chiude Alleghe, in Veneto, con 117 euro.

«Molte di queste località, dai prezzi più accessibili, – ha spiegato Francesco Lorenzani, amministratore delegato di Feries srl, società che fa capo a CaseVacanza.it– consentono a una famiglia o a un gruppo di amici, di poter soggiornare comunque vicino alle piste più rinomate senza spendere una “fortuna”. Il fatto che alcune località, come Livigno, appaiano più “economiche” di altre, è anche dovuto al fatto che nelle prime i soggiorni medi sono solitamente di 7 giorni per appartamenti più ampi. Ciò significa che il prezzo medio a notte risulta più basso».