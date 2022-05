Case, poca offerta, prezzi alti e vendite veloci. La voglia di borghi bloccata dall’assenza di wifi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le case si confermano bene rifugio delle famiglie Italiane. Che sia prima o seconda casa, poca offerta, tempi di vendita più veloci, prezzi in crescita (mentre per l’uso diverso dall’abitativo – negozi, uffici e capannoni – stessi trend ma prezzi in calo). Un trend che questi mesi di guerra in Ucraina non sembrano aver scalfito. Infine, cresce del 30% la domanda di acquisto nei borghi italiani. Ma tre quarti delle richieste non vanno a buon fine, per mancanza di servizi e wifi.

Andamento delle compravendite

Sono i dati che emergono dall’Osservatorio immobiliare nazionale Fiaip, presentato a Roma questa mattina, presso la Sala Conferenze dell’Associazione Stampa Estera, redatto in collaborazione con Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed I-Com (Istituto Italiano per la Competitività). Evidenziano, come, nel 2021, nel settore residenziale siano aumentate in maniera consistente sia le compravendite, arrivando a circa 750mila, +34% rispetto al 2020 e + 24% rispetto al 2019, che i valori di mercato, +3% rispetto al 2020, con una diminuzione dei tempi di vendita intravedendo i primi segnali di calo dell'offerta di case da vendere.

Il mercato, oltre alla prima casa, è stato trainato da una forte crescita del numero delle compravendite di seconde case salite a circa 190mila unità registrando un +52% rispetto al 2020 ed un +36% rispetto al 2019.

Anche le compravendite diverse dal residenziale fanno registrare tutte un segno positivo rispetto al 2020, con il commerciale (negozi) a +4,5%, direzionale (uffici) +2,3% e produttivo (capannoni) +1,9 per cento. Di segno opposto l’andamento medio dei prezzi. Per il commerciale si riscontra una riduzione media del -3,2%, per il direzionale -4,5% e per il produttivo -5,6 per cento.

Il mercato delle locazioni

Il mercato delle locazioni, rispetto al 2020, si conclude con il segno positivo in tutti gli ambiti con il residenziale a +12,3%, commerciale +6%, direzionale +5% e produttivo +2% mentre l’andamento medio dei canoni di locazione è positivo per il residenziale +4,9% mentre negativo per il commerciale -2,2%, direzionale -2,6% e produttivo -2,8%, a supporto del fatto che l’aumento del numero di locazioni ad uso diverso dall’abitativo sono giustificate da un consistente abbassamento dei canoni di locazione oltre che dagli effetti della crisi che ha colpito numerose attività a seguito delle perduranti restrizioni pandemiche.