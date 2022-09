Case popolari, il difficile slalom per ottenere un alloggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per ottenere una casa popolare non basta avere un reddito basso e una famiglia numerosa. Manca un archivio nazionale per misurare lo scarto tra quante case popolari servirebbero e quante ne sono disponibili ogni anno. Da qualche dato parziale, comunque, si intuisce che questo divario è in aumento. In Toscana, per esempio, nel 2019 le abitazioni assegnate coprirono il 6% delle richieste e nel 2020 il 3,8 per cento.

Non c’è carenza solo degli alloggi dei Comuni e degli Iacp, ma anche di quelli venduti e affittati a condizioni più accessibili di quelle di mercato. La realizzazione di questi interventi è ormai affidata quasi solo alle poche iniziative delle Regioni e dei Comuni. Quello di Milano ha aperto un bando per assegnare sei aree edificabili in diritto di superficie al prezzo simbolico di un euro a metro quadro, un regalo. Per le case in affitto, l’obiettivo del Comune è mettere a disposizione delle famiglie un certo numero di abitazioni con tre locali a un canone di non più di 500 euro al mese.

Questo importo dell’affitto potrebbe essere alla portata anche delle tasche di potenziali aspiranti meno a nasso reddito delle case popolari. Dove non si riesce ad accrescere il patrimonio pubblico si allungano le graduatorie e le liste d’attesa, e qualche Regione per ridurre lo scarto tra domanda e offerta ha introdotto nuove condizioni da soddisfare per accedervi. Anche in quei casi resta però il fatto che ottenere in assegnazione una casa popolare non è un gioco da ragazzi, e si può restare in lista d’attesa per anni, se non per sempre.

Prima di arrivare a varcare legalmente la soglia di una casa popolare devono essere scavalcate due barriere. Innanzitutto, il nucleo famigliare interessato non deve superare un dato importo di reddito e deve possedere tutti i requisiti necessari per partecipare ai bandi, emanati dagli enti proprietari o gestori dei patrimoni, per l’assegnazione degli alloggi che periodicamente diventano liberi (si veda l’articolo a fianco).

Gli indicatori del disagio

Superato questo primo ostacolo, per scalare la graduatoria, e arrivare in una posizione che garantisca l’assegnazione, ciò che conta è la condizione di difficoltà del nucleo e i punti assegnati a ognuna delle possibili manifestazioni del suo disagio.