Case, prezzi +4-5% nel 2021 nel segmento di lusso. Ma solo in alcune città

Il secondo gruppo riunisce città dove il mercato prime non sarà scalfito dall’epidemia, sia in negativo, perchè la debolezza precede il Covid-19 e continuerà dopo, come nel caso di Buenos Aires (previsione -8% nel 2021) o all’estremo opposto in positivo, perchè i prezzi stavano già accelerando prima del virus e continueranno a farlo grazie a forti investimenti in progetti infrastrutturali, come nel caso di Lisbona. Nel caso di Shanghai, invece, il mercato si è già lasciato alle spalle la pandemia e ha ripreso a correre.

Il terzo gruppo è il più anomalo: città che sono andate in controtendenza quest’anno, con un andamento positivo del mercato dovuto al desiderio di molti di cambiare casa per avere più spazio all’interno e più giardino all’esterno.

Con la fine della pandemia quindi paradossalmente la corsa dei prezzi rallenterà a Ginevra, Los Angeles, Auckland, Miami e Vancouver, ma l’andamento resterà positivo.

Alcune tendenze saranno in evidenza nel mercato prime nel 2021 e anche oltre, secondo Everett-Allen: ad esempio l’importanza degli edifici sostenibili e “verdi”, l’interesse degli investitori per settori alternativi, l’aumento della domanda di case per le vacanze sia estive che invernali in luoghi gettonati come Aspen o Cannes. KF prevede anche che con l’aumento del lavoro in remoto andrà dissolvendosi il confine tra prima e seconda casa.