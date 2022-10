Case, la rivincita della provincia. Balzo dei volumi ma frenata in vista

Il mercato: le locazioni

«Il mercato delle locazioni – ha proseguito Megliola – dopo il brusco calo dei valori nel 2020 a causa della pandemia, ha recuperato immediatamente dopo la caduta delle restrizioni. Con il rientro degli studenti, dei lavoratori fuori sede e con il ritorno importante dei turisti che hanno ridato vigore al segmento degli affitti brevi, i canoni riprendono a crescere. Nella prima parte del 2022, hanno registrato un aumento del 2,1% per i monolocali, del 2,4% per i bilocali e del 2,2% per i trilocali. Ancora una volta è Milano a mettere in luce variazioni più elevate rispetto alle altre città con +4,8% per i monolocali, +4,7% per i bilocali, +4,5% per i trilocali».

In crescita l’utilizzo dei contratti a canone concordato e a carattere transitorio, ma il contratto più utilizzato a livello nazionale rimane sempre quello a canone libero (45,8%). La tipologia più affittata è il bilocale, a livello nazionale si raggiunge il 40%, a Milano si arriva al 58 per cento.

«L’andamento del mercato immobiliare dei prossimi mesi è strettamente legato agli sviluppi economici e a come questi impatteranno sul settore creditizio e sull'atteggiamento delle banche con cui il desiderio di acquistare casa dovrà fare i conti – ha concluso Megliola –. Ci aspettiamo – sottolinea – potenziali acquirenti più prudenti, soprattutto tra le fasce più giovani di età e quelle con disponibilità di spesa più bassa. Le nostre previsioni per la fine dell'anno sono per una diminuzione dei volumi di compravendite (730 mila) e per un aumento dei prezzi (tra +2% e +4 per cento). La pandemia e gli effetti del conflitto bellico che stiamo ancora sperimentando – avverte la responsabile dell’Ufficio Studi – chiedono al mercato immobiliare di rispondere a una chiamata di responsabilità. Occorre monitorarlo costantemente al fine di individuare nuove tendenze ed esigenze a cui sarà necessario rispondere affinché esso diventi un importante volano di sviluppo economico, coesione sociale e rispetto ambientale».

Mutui

Nel II trimestre 20220, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 15.754 milioni di euro, pari a un -5,1 % rispetto allo stesso periodo 2021, per un controvalore di oltre 844 milioni di euro. Considerando l'intero primo semestre i volumi erogati si sono attestati a 29,3 miliardi (-6,6% rispetto al I semestre del 2021).

«Lo sviluppo del mercato risulta essere solido e ben strutturato – afferma Renato Landoni, Presidente Kìron Partner SpA – in quanto è trascinato dalla crescita della componente di mutui per l’acquisto che storicamente è quella più “stabile” rispetto alla componente “sostituzione e surroga” che sono finalità legate all’andamento ciclico dei tassi. Nel dettaglio, nel semestre si è rilevato un aumento del 5% proprio delle operazioni a supporto di un acquisto immobiliare, mentre calano di oltre il 70% le operazioni di surroga e sostituzione. Sostituzione e surroga avevano sostenuto le erogazioni durante la pandemia, anche in virtù dei tassi ai minimi storici. Ora stiamo assistendo ad una nuova fase che è più strutturale e saldamente legata alla crescita delle compravendite immobiliari».



Nel II trimestre 2022 si è registrato lo stock di mutui in essere più alto di sempre pari a 370.312 milioni di euro. A inizio 2022, con le rilevazioni del primo trimestre era stato superato il precedente importo più alto di stock mutui mai registrato, e si era fissato il nuovo massimo con più di 363 miliardi di euro.

Secondo i dati forniti da Banca d'Italia, i tassi medi applicati alle operazioni di periodo arrivano da un trend ribassista che durava dal 2013 e che ha portato il tasso medio a toccare il suo minimo nel luglio del 2020 con l’1,17 per cento. Da lì è iniziata la nuova fase rialzista che ha portato l’indicatore a risalire all’1,38% nel luglio 2021 e quindi, a luglio 2022 ultima rilevazione disponibile a 2,15 per cento.