Case a Roma, salgono le compravendite ma stabili i prezzi

Segnali dinamici per il residenziale a Roma ma quotazioni stabili. Nel II semestre del 2021 –secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabett – la Capitale ha mostrato un aumento delle richieste e quotazioni stabili. Come evidenziano i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2021 si sono realizzate infatti 38.841 compravendite residenziali nella Capitale, +31% rispetto al 2020. Le quotazioni, secondo Gabetti, si sono stabilizzate (-0,2%) rispetto al primo semestre del 2021. I tempi medi di vendita si sono attestati intorno ai 5 mesi, mentre gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati mediamente del 12 per cento.

Analisi per zone

Per quanto riguarda le zone di pregio, Trastevere e Salario-Trieste hanno mostrato nel secondo semestre dell’anno una buona domanda, in leggero aumento. Per il centro storico, i prezzi medi si sono confermati tra gli 8.850 e gli 11.500 euro al mq per gli immobili di pregio nuovi/ristrutturati e 7.350 – 9.500 euro al mq per quelli usati.

Tra le zone più richieste da parte di chi cerca immobili esclusivi si segnalano Parioli, il Centro Storico e Salario-Trieste, con valori tra i 5.650 e 6.650 euro al mq per il nuovo/ristrutturato per Parioli e per Salario-Trieste valori tra i 5.450 e 6.450 euro al mq.

Il centro

Tra le zone del centro di maggior interesse si segnalano Colle Oppio e Monti dove i prezzi si sono attestati tra i 5.450 e i 6.100 euro per immobili signorili in buono stato, tra i 4.850 e i 5.650 euro al mq per soluzioni medie e tra i 4.350 e i 5.100 euro al mq per immobili di tipo economico. La zona Celio presenta quotazioni mediamente intorno ai 5.250 euro al mq per il signorile in buone condizioni e ai 4.550 euro al mq per immobili di categoria civile. L’usato signorile in buono stato, in zona Aventino – San Saba, si attesta mediamente su valori intorno ai 7.300 euro al mq, il medio sui 6.300 euro al mq e l'economico intorno ai 4.100 euro al mq. Il signorile in ottimo stato è su una media di 7.750 euro al mq, con quotazioni superiori in caso di nuove costruzioni.In zona Ludovisi – Veneto si hanno valori intorno ai 6.600 euro al mq per immobili signorili in buone condizioni e ai 5.600 euro al mq per soluzioni medie.Trastevere e Gianicolo mostrano prezzi medi intorno ai 6.200-6.500 euro al mq per il signorile usato in buono stato e a 7.150-7.200 euro al mq per il nuovo ristrutturato.

Semicentro

In zona Re di Roma – Villa Fiorelli si registrano valori intorno ai 4.200 euro al mq per immobili signorili in buono stato, mentre si hanno valori sui 3.900 euro al mq per immobili di categoria civile. In zona Appio San Giovanni si hanno quotazioni intorno ai 3.750 euro al mq per il signorile in buone condizioni e intorno ai 3.350 euro al mq per soluzioni medie. Leggermente inferiori in zona Appio Latino dove si attestano sui 3.200 euro al mq per immobili di categoria civile in buono stato e sui 3.800 euro al mq per soluzioni signorili.Colli Albani presenta prezzi mediamente intorno ai 2.500 euro al mq per immobili di categoria civile in buono stato e ai 2.000 euro al mq per soluzioni economiche. L’usato medio, in zona Ostiense, ha quotazioni che variano tra i 2.500 e i 3.300 euro al mq, a seconda dello stato manutentivo, mentre per immobili di categoria economica i prezzi variano tra i 2.200 e i 2.900 euro al mq.

In zona Garbatella il civile in buono stato è intorno ai 3.500 euro al mq, mentre le soluzioni ristrutturate sono a 3.800 euro al mq. Quotazioni di poco inferiori in zona San Paolo dove si hanno valori intorno ai 3.300 euro al mq per il medio usato in buono stato e sui 3.500 euro al mq per il ristrutturato.La zona Marconi presenta valori mediamente intorno ai 2.700 euro al mq per immobili di categoria media in buone condizioni e ai 2.550 euro al mq per soluzioni economiche.

In zona Monteverde Vecchio si hanno prezzi intorno ai 4.000 euro al mq per immobili medi usati in buone condizioni, 4.300 euro al mq per l’usato in buono stato signorile. In zona Monteverde Nuovo e in zona Porta Portese, gli immobili di categoria civile in buono stato hanno valori intorno ai 3.450 – 3.600 euro al mq e ai 3.850-3.900 euro al mq per soluzioni signorili. Le soluzioni economiche si attestano intorno ai 2.900 – 3.050 euro al mq.

«Il 2021 – ha spiegato Mauro Todisco titolare dell’agenzia Professionecasa di Roma Bravetta – ha chiuso un anno di fermento che ha visto crescere le compravendite, la domanda e l'offerta mantenendo i prezzi tendenzialmente stabili. Nella zona di via Bravetta i prezzi si attestano intorno ai 150-160 mila euro per un appartamento bilocale, da ristrutturare, richiesto sia da investitori sia da giovani coppie come acquisto prima casa. Tra le caratteristiche più ricercate, si confermano il posto auto, l’ascensore e lo spazio esterno vivibile in sostituzione della cantina. Per immobili a prezzo i tempi medi di vendita sono intorno ai 6 mesi, con uno sconto in fase di chiusura delle trattative che oscilla tra il 5 e il 10 per cento».