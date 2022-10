Case, sempre più cara la qualità dalle zone del centro alla periferia. La mappa delle città

Una situazione frastagliata

«Sono dati massimi, non assoluti ma al 95esimo percentile della distribuzione, rappresentano quindi le punte del mercato» dice Luca Dondi, ad di Nomisma. Cosa ne emerge? «Una crescita significativa, ma a macchia di leopardo, frastagliata tra alcuni mercati che crescono molto e altri che ancora calano – spiega Dondi -. Soprattutto la crescita dei valori massimi non è più forte nei mercati che crescono di più. Ad esempio a Milano, città nella quale i prezzi delle case erano già saliti nei semestri precedenti all’attuale, oggi troviamo ancora dati in crescita, ma con una accelerazione decrescente rispetto per esempio a Roma». In ogni fascia questa componente di domanda, con più disponibilità o propensione alla spesa, va a cercare la migliore qualità possibile.

Firenze si muove come Roma, dopo aver sofferto molto nella pandemia per il venire meno dei flussi turistici. Anche qui l’aumento interessa le punte del mercato. «Fa eccezione Venezia che ancora soffre - dice Dondi -. Il mercato langue per motivi di spopolamento e perché il ritorno dei turisti è più lento delle attese». Più in generale Dondi sottolinea come nei prossimi mesi vedremo un aumento delle intenzioni di acquisto, ma la componente di investimento è tornata alla finestra. «Componente che pesa molto nella fascia alta e che potrebbe indurre una stabilizzazione per qualche mese in attesa di capire gli effetti della guerra in Ucraina», dice.

Per ora i tassi di interesse in netta crescita non incidono ancora sui numeri, ma le dinamiche iniziano a essere evidenti perché maggiori sono le difficoltà di accesso al credito. Secondo i dati dell’Osservatorio dell’agenzia delle Entrate le compravendite residenziali nel secondo trimestre 2022 sono cresciute dell’8,6% rispetto allo stesso trimestre del 2021 per un totale di circa 219mila abitazioni, oltre 17mila in più rispetto al 2021. Nei prossimi trimestri è possibile un rallentamento.

«Ci sarà un riflesso su tutto il mercato, anche se la fascia più alta ha una dipendenza da credito più contenuta- dice Dondi -. Questo non vuole dire che per l’acquisto di case di alto livello non si ricorra al credito, per questione di convenienza come spesso è stato fatto in passato. Si verificherà un allargamento della forbice, sarà più difficile realizzare transazioni per la minore disponibilità di credito, mentre nelle fasce alte del mercato si procederà secondo una valutazione di opportunità».

L’intensità della domanda

Tornando alle diverse città, Dondi afferma che: «i mercati che hanno iniziato a registrare una crescita delle quotazioni delle abitazioni più tardi hanno percentuali di crescita più alte. Roma nelle medie non è ancora brillante ma nelle punte di mercato invece cresce».