Case, Singapore lotta con l’eccesso di costruzioni La città-Stato ha 32mila abitazioni sul mercato che non trovano compratori. In centro una casa costa in media 17.500 euro al metro quadro, ma i prezzi potrebbero iniziare a scendere. di Paola Dezza

(Cultura / AGF)

Se Hong Kong trema, Singapore non sorride. La città-Stato asiatica deve fare fronte a un eccesso di offerta di immobili di natura residenziale che difficilmente il mercato potrà “digerire” se non nell’arco di qualche anno. Anche se il mercato immobiliare ha registrato in novembre vendite case nuove per 1.147 unità contro le 931 di ottobre. Non solo, da quando sono iniziati i disordini a Hong Kong il turismo si è orientato verso Singapore.

Resta pesante la situazione immobiliare, che risente anche di tasse crescenti che sono state introdotte negli anni per calmierare i prezzi delle case.

Secondo i dati pubblicati dalla Urban Redevelopment Authority il rialzo del 23% nelle vendite è arrivato nonostante i lanci di nuovi sviluppi sia contenuto. I costruttori hanno aperto le vendite per 740 appartamenti nell’ultimo mese contro gli 892 di ottobre.



In realtà finora c’è stata una offerta superiore alla domanda. L’eccesso si conta in 32mila appartamenti, alcuni in fase di costruzione e altri già finiti.



Sempre secondo i dati della dalla Urban Redevelopment Authority alla fine del terzo trimestre dell’anno in corso le unità invendute sono esattamente 31.948 contro le 37mila dei primi tre mesi dell’anno. Un eccesso comunque difficile da smaltire se i costruttori continueranno a vendere circa 9mila unità all’anno in media (2.500 unità a trimestre secondo qualche altra fonte).

I prezzi pertanto sono visti in lieve aumento l’anno prossimo. Ma la Banca centrale mette in guardia, i prezzi potrebbero scendere per via delle pressioni di offerta sul mercato.

Secondo l’indice elaborato da Knight Frank per le residenze di alto livello (prime) i prezzi a Singapore sono slaiti del 2% tra giugno e settembre 2019, dell’1,2% nell’arco degli ultimi 12 mesi. Qui i valori al metro quadrato superano i 9mila euro, ma la media in centro arriva a 17.500 euro. Secondo Numbeo (database mondiale che fornisce dati sulle grandi città dal costo della vita ai prezzi immobiliari) è la seconda città più cara al mondo, dopo Hong Kong.