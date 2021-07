Case sostenibili con il legno. E la città diventa foresta urbana

3' di lettura

Creare nuove foreste urbane. Piantando alberi? No (o meglio non solo). Anche costruendo edifici in legno, a basso impatto, capaci di incidere in modo determinante sullo stoccaggio di Co2 oltre che sulla salubrità degli ambienti.

Non è una provocazione avveniristica, ma una nuova filosofia sul modo di concepire i centri abitati. Un approccio che nel Nord Europa ha già rivoluzionato i piani di sviluppo, riconversione e crescita di piccole e grandi città, dove stanno nascendo interi quartieri residenziali o misti che hanno il legno come tratto comune per grattacieli e complessi a torre dalle forme moderne e accattivanti. Immobili giocati sugli equilibri di permeabilità tra interno ed esterno, sull’integrazione con tetti e pareti verdi e sulle metrature comuni e di servizio per chi ci andrà a vivere o lavorare.

Il ruolo della tecnologia

Operazioni immobiliari che si fondano non tanto sulla tradizione, quanto sulla tecnologia: perché negli ultimi 20 anni - con la nascita in Europa dell’X-Lam (o in inglese CLT-Cross Laminated Timber), cioè di un sistema che usa il massello assemblato in componenti multistrato e ad altissima resistenza - costruire strutture rinnovabili senza rinunciare alle performance contemporanee è diventato un fatto.

L’ultima e significativa spinta verso l’edilizia in legno per le grandi operazioni di real estate è arrivata pochi mesi fa dalla stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che in un discorso rivolto al Parlamento europeo, riferendosi alla necessità di trasformare il patrimonio costruito e mitigarne l’impatto sull’ambiente, ha detto: «Gli edifici in cui viviamo e lavoriamo producono più del 40% delle emissioni. Devono diventare meno dispendiosi e costosi e più sostenibili. Sappiamo che il settore delle costruzioni può essere trasformato da una fonte di carbonio in un “serbatoio” di carbonio se usiamo materiali costruttivi come il legno e impieghiamo le smart technologies. Le nostre nuove generazioni devono dare il via a un’onda europea di ristrutturazione e rendere l’Ue leader dell’economia circolare».

Il legno che fa bene all’ambiente

Ma cosa significa usare il legno come riserva di Co2? La spiegazione è nelle premesse di un progetto europeo Horizon 2020, denominato Build-in-Wood e che coinvolge 21 partner, 11 Paesi e tre città capofila (fra cui Trento per l’Italia) con l’obiettivo di promuovere la ricerca di componenti, materiali e tecniche costruttive sull’edilizia in legno. A partire dal presupposto che il 35% dei gas serra sono emessi proprio dal comparto costruzioni, il legno consente di invertire la rotta perché è rinnovabile e, addirittura, pulisce l’atmosfera “stoccando” anidride carbonica (ogni metro cubo di legno lega infatti una tonnellata di Co2).