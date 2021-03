Case per studenti, Camplus aprirà sei nuove strutture

Nonostante lo student housing sia passato da un tasso di copertura del 3% all’attuale 9% «Il comparto italiano – ha aggiunto Carvelli – risulta comunque in gran parte sottosviluppato e arretrato rispetto agli altri Paesi stranieri ed europei, contraddistinto in larga parte da un’offerta frammentata tra alloggi tradizionali in stile dormitorio e ancora lontani dal concept di sviluppo e gestione presente all’estero». Per altro, gli studentati rendono. Negli ultimi anni hanno registrato una rapida crescita, con ritorni, in Europa, per un investitore, del 5,7-6%, che scendono al 4,5% in mercati maturi. Rendimenti ben superiori al residenziale tradizionale (i cui yield sono del 2,5-3,8%).

«Il covid – ha aggiunto Carvelli – ha aumentato l’offerta di case sul mercato e abbassato i prezzi nelle città universitarie. Noi abbiamo restituito ai proprietari circa 2mila alloggi. Ma abbiamo anche alzato il livello di fidelizzazione delle nostre residenze e avuto il 70% di riconferme, con un tasso di occupazione che è arrivato al 90 per cento».

Quella che è cambiata è la loro fruibilità: più flessibile. Una modalità più ibrida, che coniuga il format dello studentato di un ostello, insieme all’offerta di affitti brevi. «Circa il 25% delle stanze è occupato con modalità “affitto breve”. Non tutte le facoltà e le università sono frequentabili solo online. Ma è anche vero che la presenza fisica è concentrata in pochi giorni o settimane. Si vivono le residenze in maniera “intermittente” e se si offrono servizi quali la mensa, formazione e orientamento, palestra, verde, spazi comuni, si è anche disposti a pagare un po’ di più per una migliore vivibilità. E poi c’è chi ha scelto di trascorrere nei college il lockdown piuttosto che tornare a casa». Un trend, ha concluso Carvelli, «che continuerà anche dopo il covid e che rappresenta anche un’opportunità di innovazione». Tra il 2014 e il 2019, i volumi di investimento nel settore sono cresciuti del 135 per cento.