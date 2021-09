Case, tornano a crescere i prezzi di Roma (in centro)

Eppure, gli investimenti degli investitori internazionali italiani ed esteri verso la città di Roma si sono rivolti, negli ultimi anni, per la metà circa verso il settore uffici (55,1% nel 2020), seguito dagli immobili per il commercio (16,7%), la logistica (11,7%) e il ricettivo (8,5 per cento). La ripartenza scommette soprattutto, su due asset: il residenziale e gli hotel.

Case, il gap centro-periferia

Le compravendite pre-covid avevano raggiunto le 36mila. Si prevede che entro il 2023 superino le 40mila.

«Anche se Roma ha sofferto di una mancanza di visione e pianificazione strategica in grado di farla evolvere a una velocità adeguata al momento storico – ha detto ancora Breglia – nella capitale sono sufficienti vent'anni per ripagare un investimento immobiliare standard con il reddito da locazione, a fronte di periodi ben più lunghi in città come Berlino,

Parigi, Madrid o Londra».

«Crediamo che i privati – ha sottolineato Giovanni Maria Benucci, amministratore delegato di Fabrica Immobiliare Sgr - anche in un contesto in cui la governance si è spesso dimostrata non all'altezza – possano e debbano fare la propria parte».

Dopo un periodo di stabilità dei prezzi medi degli immobili in centro città, con un calo della periferia, si prospetta un rimbalzo tra i più elevati in Europa. Le previsioni di crescita danno un incremento potenziale del 15,4% in cinque anni, secondo solo a Parigi (con +19,3 per cento).

A metà 2021, i prezzi medi delle abitazioni a Roma sono pari a 9.150 euro/mq nelle zone centrali, 6.780 euro/mq nelle zone semicentrali e 3.575 euro/mq in periferia. La crescita in centro negli ultimi 5 anni è stata superiore al 5%, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, mentre le zone periferiche hanno visto un calo dei prezzi medi superiore al 7 per cento.

I canoni medi sono di 375 euro/mq/anno in centro, 280 euro/mq/anno nel semicentro e 135euro/mq/anno in periferia. Nelle zone centrali la crescita dei canoni medi negli ultimi cinque anni è stata pari al 7,2 per cento. Al contrario, sempre negli ultimi 5 anni, nelle zone periferiche si è osservato un calo di oltre il 12% dei canoni medi. Le difficoltà a operare trasformazioni urbane nel centro rende debole l’offerta. Quantità ma anche qualità. «L’offerta – ha concluso Benucci – è costituita da soluzioni molto tradizionali. Mancano miniappartamenti o abitazioni per affitti brevi. Bisogna dare risposte ai nuovi bisogni, con student e senior housing».

Vivacità negli hotel

Entro l’inizio del 2022 è prevista l’apertura del brand Edition, creato congiuntamente da Marriott International e Ian Schrager e del rinnovato Hotel Ambasciatori, attualmente in fase di ristrutturazione, che riaprirà con il marchio InterContinental.Il periodo di emergenza sanitaria ha posticipato l’apertura dell'hotel La Lama, gestito da Hilton e situato all’Eur. Nel corso del 2022 aprirà anche il nuovo Bulgari Hotel Roma in piazza Augusto Imperatore. Nel quartiere San Lorenzo, nella ex Dogana, l'iniziativa di The Student Hotel porterà sul mercato 444 stanze, entro la fine del 2023. Nello stesso anno aprirà anche il nuovo Rosewood Roma, nella ex sede Bnl di via Vittorio Veneto.