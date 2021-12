Case, la Ue prepara stretta su certificazione energetica per renderle più efficienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Obbligo di rinnovo energetico prima della vendita per edifici e abitazioni: è una delle proposte a cui la Commissione europea sta lavorando in vista della presentazione della nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici attesa per il 14 dicembre.



Secondo quanto appreso dall’Ansa, la portata del rinnovo della classe energetica dovrà comunque essere proporzionata allo stato di partenza dell’immobile, dovrà cioè essere fattibile rispetto alla categoria energetica di partenza. Saranno esclusi gli edifici storici.

«Non commentiamo i documenti trapelati. Stiamo preparando una revisione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici che intendiamo presentare presto». Questa la risposta di un portavoce della Commissione europea, interpellato dal Sole 24 Ore.

La nuova certificazione, come anticipato dal Messaggero, potrebbe dunque diventare più stringente e sarebbe obbligatoria per gli edifici da costruire, da ristrutturare, in caso di vendita o di rinnovo dell'affitto. Agli Stati membri verrebbe richiesto di assicurare che dal 2027 gli edifici pubblici appartengano alla classe F e dal 2030 dovranno salire di una altro gradino alla classe E. Gli edifici residenziali, case e appartamenti, dovranno rientrare almeno nella classe F da gennaio 2030 e salire alla classe E dal 2033.

Le proteste dei consumatori

«Al di là del fatto che non si capisce e non sappiamo quello che vuole fare la Commissione Ue, sia chiaro fin da ora che faremo le barricate contro qualunque norma che impedisca la libera vendita di una casa solo perché ha una bassa classe energetica» afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.