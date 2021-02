Case: dopo un anno di covid, sull’usato i prezzi iniziano a scendere

Capoluoghi

L’andamento generale dei prezzi nei capoluoghi di provincia ha visto una prevalenza di segni positivi, in 58 dei 110 capoluoghi analizzati, con 7 città stabili a gennaio. I maggiori incrementi spettano a Urbino (6,7%), Alessandria (2,7%) e Udine (2,5%). Di contro, le maggiori percentuali di ribasso spettano a Lecco (-2,2%), Frosinone ed Enna (-2,3%) e Isernia (-2,4%).

Tra i mercati principali tengono in terreno positivo Firenze (0,3%), Milano (0,2%) e Bologna (0,1%). Stabile Torino. Prezzi giù a Palermo (-0,1%), Bari (-0,6%), Roma (-1%) e Napoli (-2%).

I prezzi di vendita, vedono Venezia (4.441 euro/m²) confermarsi al top dei valori, subito davanti a Milano (4mila euro/m²) e Firenze (3.980 euro/m²). Nella parte bassa della graduatoria i capoluoghi più economici restano Ragusa (799 euro/m²), Caltanissetta (778 euro/m²) e Biella (716 euro/m²).

«Se per l’andamento degli affitti si evidenzia un impatto diretto e più immediato in alcune città campione significative – spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio studi di Idealista – l’andamento dei prezzi è tradizionalmente differito rispetto al quadro dell’economia reale. Cioè quello che succede sul mercato ha riflessi non immediati. Anche perchè tassi di interesse così bassi e mutui così diversificati aiutano moltissimo a sostenere la domanda di residenziale. Ci attendiamo un calo contenuto dei valori, nel I trimestre, pari a -1,5 per cento. Ma su base annua, se le cose andranno verso il miglioramento, potremmo addirittura vedere un aumento tra il 2 e il 3%, in linea con il dato di quest’anno. L’offerta è stata stabile e nelle grandi città addirittura in calo rispetto alla domanda. Mentre la domanda, dopo il covid, e la chiusura delle agenzie nella prima parte del 2020, è stata sostenuta , animando le compravendite».

Chi compra cosa

Differente il punto di vista dell’Osservatorio Immobiliare del Gruppo Tecnocasa, che si sofferma sull’identikit del compratore e sulla tipologia di abitazione acquistata. L’analisi delle compravendite effettuate in Italia da Tecnocasa evidenzia anche che nel 2020 il 70,2% degli acquisti è stato concluso da coppie e famiglie ed il 29,8% da single. Prendendo in considerazione solo le grandi città italiane la quota di acquirenti single aumenta e raggiunge il 35,5% del totale. Prendendo in considerazione solo le grandi città italiane la tipologia più scelta dai single diventa il bilocale che compone il 43,3% degli acquisti, mentre il trilocale passa in seconda posizione attestandosi al 32,6 per cento.

Infine, coppie e famiglie nel 53% dei casi comprano con l'ausilio di un mutuo, mentre per i single la percentuale è più bassa e si ferma al 46,4 per cento. Si tratta comunque di percentuali in aumento rispetto al 2019 quando si attestavano rispettivamente al 49,9% ed al 44 per cento.