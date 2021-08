Case vacanza, cresce lo shopping italiano a Tenerife

2' di lettura

Le isole spagnole sono state tra le prime destinazioni ad aprirsi, questa primavera, al turismo internazionale dopo il lockdown invernale e anche se attualmente la variante Delta raffredda gli entusiasmi legati al viaggio, è un dato di fatto che l’investimento immobiliare da parte degli italiani nelle isole sia in crescita, tanto più che, secondo le ultime stime del Gruppo Tecnocasa Spagna, nel 2021 il prezzo delle abitazioni a Tenerife «scenderà del 10%, un adeguamento necessario a causa della crisi sanitaria e delle sue conseguenze economiche», come spiega Juan Carlo García Roldán, manager area delle Isole Canarie di Tecnocasa.

«Questo 2021 è un buon anno per acquistare una casa sull’isola di Tenerife, c’è una buona offerta e i prezzi sono interessanti – prosegue –. Tra l’altro la presenza di italiani alle Canarie è altissima, praticamente raddoppiata nell’ultimo decennio e, attualmente, è la più grande comunità straniera dell’arcipelago con 59.484 residenti registrati al 31 dicembre 2019», spiega l’analisi di Tecnocasa.

Dove vanno gli italiani

Gli italiani scelgono principalmente la zona della spiaggia nel sud dell’isola, raramente optano per la capitale. Le scelte di investimento da parte del pubblico internazionale, però, segnalano un nuovo trend, come fa notare Domenico D’Eliso, vicepresidente della Tenerife South Real Estate Association: «Prima della pandemia gli interessi convergevano sulla fascia dei pensionati e delle famiglie, in particolare provenienti da Inghilterra, Olanda, mentre ora le Canarie attirano una fascia medio-alta, un tipo di turista parzialmente residente. Si tratta di flussi polacchi, svizzeri, tedeschi, francesi che intendono vivere sei mesi nelle isole spagnole e altri sei nel proprio Paese. Con la pandemia si è alzato il livello e la forma di investimento. Le persone sono consapevoli che potrebbero esserci nuove pandemie in futuro e vogliono avere una via di sfogo, spazi grandi, una piscina condominiale o privata a disposizione».

L’associazione segnala che a partire dal primo trimestre dell'anno è incrementata la vendita di ville, proprietà di lusso e attici. Tra l’altro, come sottolinea D’Eliso, «qui da noi il compratore non paga commissione e il servizio di consulenza dell’agenzia è gratuito per chi acquista e questo rappresenta un ulteriore stimolo».

I valori immobiliari

Per quanto riguarda i valori immobiliari, si va dai 50-70mila euro per gli appartamenti con due camere a un milione e mezzo per quelli di oltre 150 mq, «a seconda dell'ubicazione più o meno vicina al mare», commenta D’Eliso. L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna parla di un range tra i mille e i 1300 euro al mq per gli appartamenti e oltre i 1800 euro al mq per gli attici. «Nel corso del 2020 – ha concluso D’Eliso – l’87,5% degli acquirenti era di nazionalità spagnola, il 12,5% era extra Ue. Il 15,6% degli acquisti è stato effettuato come investimento, percentuale salita al 22,2% nel corso del 2021».