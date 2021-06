Case vacanza, al mare e in montagna corrono le richieste di acquisto. La mappa

«Dopo anni in ristagno del mercato, da maggio 2020 spostarsi verso le seconde case appare ormai per molti l’unica garanzia di potersi muovere dalla propria residenza – spiega Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it –. Più che una casa al mare, si cerca una vera e propria seconda abitazione, per il weekend, il lavoro a distanza, lo studio da remoto e gli hobby. Da utilizzare quest’anno come luogo di villeggiatura e probabilmente come fonte di reddito per gli anni a venire, con la fine della pandemia, la riapertura del turismo e la ritrovata possibilità di viaggiare».

I tagli più richiesti

«I tagli immobiliari più richiesti a seconda delle zone costiere – ha spiegato Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio Studi di Idealista, che sulle tipologie prevalenti ha effettuato una rilevazione ad hoc – sono monolocali e bilocali laddove i prezzi al mq sono più alti (Versilia, Cinque Terre, arcipelago campano, Argentario, Taormina, Costa Smeralda) ma anche in Riviera Romagnola, trilocali in Gargano, Riviera delle Palme, alle Eolie, Jesolo, a San Vito lo Capo, 4 o 5 locali alle Isole Egadi, Pelagie e sul litorale abruzzese. Piscina e giardino gli extra più richiesti. In Costiera Amalfitana, invece, la terrazza».