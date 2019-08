Case vacanza in nero: al Fisco sfuggono due affitti su tre

INFODATA / La mappa degli alloggi Airbnb in Italia

Anche sul fronte del lavoro irregolare i controlli straordinari della campagna estiva hanno già fornito risultati importanti. Rispetto allo stesso periodo sono più che triplicati i lavoratori sottratti allo sfruttamento della manodopera. Secondo il primo step di risultati al 5 agosto sono 6.483 i lavoratori irregolari di cui il 42% stranieri e 24 minorenni. I controlli in alcuni stabilimenti balneari, ad esempio, hanno fatto emergere lavoratori privi di documenti validi con visti turistici scaduti o permessi di soggiorno irregolari. Non cessa il caporalato e anche i concerti dell’estate nei grandi stadi sono fonte di innesco per operazioni mirate per stanare lavoratori in nero, clandestini e sottopagati. Per smontare e ripulire il palco nell’Olimpico di Roma la paga è stata di 4 euro l’ora.

L’estate per le Fiamme Gialle spesso diventa sinonimo di abusivismo commerciale. Sono 2.768 i venditori che oltre ad operare senza alcuna autorizzazione o licenza non hanno mai dichiarato nulla al Fisco o non hanno mai installato apparecchi per l’emissione degli scontrini. Gli articoli contraffatti o non sicuri sequestrati hanno toccato quota 90 milioni in poco più di due mesi di controlli con una media di quasi 1 milione e mezzo di pezzi al giorno tolti dal mercato. In questo caso il percorso dei controlli è inverso. Il sequestro effettuato nelle città d’arte e nelle località di villeggiatura ha consentito di risalire la filiera del falso fino ai produttori o agli importatori e ai centri di smistamento della merce illegale.

Giochi e le scommesse illegali, così come le bionde di contrabbando, hanno fornito il loro contributo nei risultati del piano di controllo straordinario della Gdf. Sul gaming sono 157 gli interventi effettuati che hanno fatto emergere 233 slot irregolari, 51 punti di scommesse clandestine.

Gli esodi estivi sono sempre stati motivo di innesco per stanare le frodi alle pompe di benzina. Dal Sud al Nord d’Italia sono numerosi i casi di stoccaggio e utilizzo di oli e carburanti di contrabbando: a Napoli il traffico irregolare di gasolio ha fatto emergere oltre 17 milioni di accisa evasa con il sequestro di 4 stazioni di servizio.