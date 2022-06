Case, vendite in aumento nei primi mesi del 2022

NTN E VARIAZIONE % TENDENZIALE ANNUA ABITAZIONI Loading...

L'aumento degli scambi, risulta superiore al 13%, rispetto al primo trimestre 2021, in tutte le aree geografiche del Paese, ad eccezione del Nord Est in cui la variazione tendenziale si ferma al 6,5%. Si rilevano dei picchi intorno al 16% in corrispondenza dei comuni minori del Centro e delle Isole.

La superficie media delle abitazioni passate di mano complessivamente è in leggera diminuzione rispetto al primo trimestre 2021 (-1,2 mq), diminuisce soprattutto al Nord e risulta, invece, pressoché stabile nelle altre Aree del paese.

La crescita degli scambi coinvolge tutti i segmenti dimensionali, come emerge dal confronto con lo stesso trimestre del 2021. In particolare, si registra una crescita relativamente maggiore delle abitazioni di tagli medio-piccoli. Tra queste, infatti, le abitazioni di dimensione compresa tra 50 mq e 85 mq, che riguardano la quota maggiore degli acquisti (30,9%), mostrano il tasso di variazione più elevato e pari al +14,5% rispetto al primo trimestre 2021.

Quali le variabili che pesano sul mercato? Il primo periodo del 2022 è stato contrassegnato da segnali di rallentamento dell'economia globale sia per la diffusione della variante Omicron del coronavirus e, successivamente, per i tragici eventi connessi all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Non solo. «Il rialzo dei prezzi dell’energia ha spinto pressoché ovunque la crescita dell'inflazione, con livelli mai sperimentati negli ultimi vent'anni - spiega il report -. La guerra in Ucraina ha inoltre incrementato la volatilità in molti settori economici, con probabili impatti anche sull'andamento del mercato immobiliare».

Oltre la metà, il 51,9%, degli acquisti da parte di persone fisiche è stato finanziato con mutui, per i quali il tasso medio di interesse aumenta all'1,89% nel primo trimestre 2022, 8 punti base in più del trimestre precedente, mentre il capitale di debito contratto dalle persone fisiche per acquistare abitazioni ammonta a circa 12,4 miliardi di euro, circa 1,5 miliardi di euro in più dello stesso trimestre del 2021 (+13,9%).