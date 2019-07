Caserme e beni pubblici: arriva il decreto per la vendita

AUTONOMIE / Così è saltato l’accordo

E proprio dalla società del Tesoro passerà uno degli snodi chiave del piano. Che ambisce a sfruttare l’occasione della “emergenza contabile” determinatasi a dicembre per avviare un percorso di valorizzazione a lungo termine. Invimit ha definito una griglia di criteri precisi per gli immobili destinati a confluire nel fondo Dante. I riflettori si sono accesi su beni preferibilmente con valore di mercato superiore ai 5 milioni di euro, meglio se già affittati anche se bisognosi di interventi di valorizzazione per metterli in grado di produrre un reddito più significativo. E nell’impresa rientrano anche immobili non utilizzati che oggi pesano sui bilanci pubblici, ma che dopo una ristrutturazione e un cambio di destinazione d’uso possono migliorare il livello di commerciabilità e creare opportunità di sviluppo sul territorio. Nelle settimane scorse una serie di incontri ha coinvolto oltre agli enti previdenziali anche alcune casse professionali per verificare l’interesse ad apportare beni al fondo.

Ma la selezione è stata attenta per tutti i filoni del piano. Al Demanio hanno ricostruito e passato al setaccio le schede di oltre 55mila beni che la Pa possiede ma non utilizza per le proprie attività istituzionali. Anche in questo caso, l’intenzione è di trasformare il piano dismissioni in una prima mossa per progetti più a lungo termine.

MANOVRA / Bonus fino a 16 miliardi

L’operazione sul mattone pubblico coinvolge direttamente anche gli enti territoriali in una duplice veste. Come fornitori di immobili ma soprattutto come autori dei passaggi burocratici in molti casi indispensabili a creare le condizioni per una valorizzazione effettiva dei beni. Ai sindaci tocca il compito di far camminare le varianti urbanistiche e i cambi di destinazione d’uso che spesso hanno un ruolo determinante per far crescere il valore dell’immobile. In cambio del loro intervento, il progetto offre ai Comuni offre un “premio” fra il 5 e il 15% del ricavato dalla vendita degli immobili realizzata anche attraverso il loro aiuto. La rapidità dell’iter che porta dall’intesa alla variante sarà determinante per l’entità del premio, come nel precedente del 2015: il 15% sarà riservato a chi impiega meno di 12 mesi, chi supera i 2 anni dovrà accontentarsi del 5% e alle performance intermedie saranno attribuiti incentivi fra il 10 e il 13%. Ma gli accordi con gli enti locali serviranno a fissare fin dall’inizio su binari precisi la procedura, perché ogni Protocollo individuerà «i beni oggetto di valorizzazione, le ipotesi di trasformazione, la quota premiale e i tempi di perfezionamento della procedura urbanistica».