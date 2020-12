Caserme, mercati e padiglioni fieristici riutilizzati come uffici, case e scuole Da Hannover a New York ecco i progetti più innovativi per recuperare edifici e complessi immobiliari a una nuova vita di Paola Pierotti

Belsize Fire Station (credit Kilian O'Sullivan)

Sono passati 20 anni e lo studio Mvrdv ha svelato l’estate scorsa il concept che ridarà finalmente una seconda vita a uno dei progetti che hanno segnato l’avvio dell’attività del team: il padiglione olandese al World Expo 2000 ad Hannover. Da padiglione espositivo (6.300 metri quadri di superficie) a edificio per uffici, con spazi per il co-working. A cui saranno aggiunti due nuovi edifici (per altri 18.900 mq) destinati ad alloggi per studenti (370 appartamenti) ma anche a uffici serviti da un parcheggio...