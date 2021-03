Cashback: addio alla misura o stop al superpremio, le ipotesi in campo per il restyling

Il nodo dei furbetti

Il programma dovrebbe scadere a giugno del 2022. Ma il condizionale è d’obbligo: nella nuova maggioranza non mancano le voci che mettono in evidenza due punti deboli: il costo ritenuto eccessivo e il fatto che sia emerso, grazie alla segnalazione dei gestori delle stazioni di servizio e dei distributori, un problema di “furbetti”. Sono quelli che effettuano micro transazioni così da scalare la classifica di chi effettua più pagamenti con moneta elettronica, e aumentare le chances di vincere il Super Cashback di 1.500 euro ogni sei mesi. Si ha infatti diritto al Super Cashback se si rientra nei primi 100.000 cittadini che hanno totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento. La prassi di frazionare i pagamenti, va ricordato, è in linea con il regolamento nella versione attuale (in quella precedente, poi modificata, non era consentita).

Pressing di Lega e FdI: le risorse vadano a sostegno delle aziende

Il leader della Lega Matteo Salvini ha proposto di utilizzare i soldi del cashback per le aziende in crisi. Fratelli d'Italia chiede di destinare immediatamente le risorse del cashback alle imprese che sono state travolte dalle misure restrittive adottate per contenere i contagi coronavirus. «Siccome stiamo indebitando i nostri figli, i soldi non vanno buttati in cose cretine - ha sottolineato Giorgia Meloni -. L'Italia sta spendendo 5 miliardi di euro nel cashback, la lotteria degli scontrini, e ha messo 11 miliardi di euro sui ristori. Ho scritto a Draghi per chiedergli di togliere i 5 miliardi dal cashback e metterli sui ristori per le aziende».