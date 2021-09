Cashback Autostrade, chi ne ha diritto e come funziona

7' di lettura

Ora si comincia davvero. Dopo due anni da quando è scoppiato il problema dei cantieri non più rinviabili, quasi un anno di annunci e mesi di sperimentazione, Autostrade per l’Italia (Aspi) vara il cashback sui pedaggi. Cioè un rimborso dal 25% al 100%, commisurato ai ritardi causati dai cantieri agli utenti rispetto ai tempi di percorrenza normali. Non occorre avere il Telepass per ottenerlo: basta scaricare una app. Ma per ora spetta solo sulla rete Aspi (circa metà di quella nazionale) e non va confuso con iniziative analoghe, di natura solo commerciale.

Si comincia dal 15 settembre: dalle ore zero si inizia a maturare il diritto al rimborso. Vale per tutti (esclusi per ora gli aderenti a consorzi), a prescindere dal veicolo che guidano: auto, furgoni, camion, moto o altro. I soldi inizieranno ad arrivare a gennaio, perché bisogna passare da un sistema transitorio.

L’origine del problema

Le manutenzioni carenti o addirittura omesse emerse anche a livello giudiziario sulla rete Aspi (ma su quelle di alcuni degli altri gestori la situazione non è diversa) dopo le stragi di Avellino (bus precipitato il 28 luglio 2013 dal viadotto Acqualonga per problemi alle barriere, 40 morti) e Genova (crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018, 43 morti) hanno portato dall’autunno 2019 ad avviare lavori. Necessitati da sequestri, da segnali mandati dalle Procure o da ulteriori crolli.

Si aggiunge l’inadempienza di tutto il sistema stradale italiano rispetto all’adeguamento alla direttiva europea del 2004 sulla sicurezza antincendio delle gallerie lunghe più di 500 metri (anche perché la metà di quelle esistenti nell’Unione si trova in Italia). Ci sarebbe stato tempo fino ad aprile 2019.

Quanto durerà l’emergenza

Per tutti questi motivi, è intervenuto anche il ministero delle Infrastrutture (oggi Mims), con ispezioni finora mai fatte e prescrizione di lavori urgenti o comunque non rinviabili e fissazione di linee guida (che consentono peraltro di qualificare i lavori come «adeguamento e potenziamento della rete», glissando sul passato).