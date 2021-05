Cashback, avvisi sul cellulare ai «furbetti» dei micropagamenti. Lotteria degli scontrini, sale il montepremi

2' di lettura

Due novità per cashback e lotteria scontrini. Per il rimborso sugli acquisti cashless arriva direttamente sullo smartphone del contribuente l’avviso del Mef sull’avvio di una verifica delle «transazioni anomale». Per la lotteria scontrini invece aumentano i premi settimanali a partire dall’estrazione del 10 giugno.

Ma andiamo con ordine. In questi ultimi giorni i tecnici di via XX settembre stanno monitorando i cosiddetti pagamenti frazionati effettuati per il cashback dai più smaliziati per intascare il prossimo 10 luglio i maxipremi da 1.500 euro riservati ai primi 100mila cittadini che hanno effettuato il maggior numero di transazioni con moneta elettronica nel primo semestre del 2021.

Loading...

A caccia di pagamenti fittizi

l messaggio dice chiaramente al cittadino che le «transazioni ricorrenti di importo irrisorio, effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente» non possono essere considerate valide per raggiungere i rimborsi. Per questo vengono stornate dal sistema. Il tutto, però, concedendo il diritto di replica all’acquirente. Entro sette giorni dalla ricezione del messaggio si può spiegare attraverso un modulo online l’oggetto effettivo della spesa a cui corrisponde ogni transazione stornata. A questo punto se le spiegazioni fornite saranno ritenute «valide», le transazioni stornate saranno nuovamente considerate valide per il cashback.

Un’iniziativa che era stata già preannunciata dal Mef in risposta a interrogazioni parlamentari che segnalavano il problema di micro-transazioni ripetute lo stesso giorno presso lo stesso esercente proprio per fare volume ed entrare tra i primi 100mila che hanno diritto al supercashback.

Lotteria: i premi settimanali aumentano a 80

Sul fronte lotteria degli scontrini, invece, i premi settimanali al debutto dal 10 giugno diventano 80 (40 per acquirenti e altrettanti per gli esercenti) articolati su due fasce. Alle estrazioni già previste di 15 premi da 25mila euro per i consumatori e da 5mila per i rivenditori, si aggiungono 25 premi da 10mila euro per gli acquirenti e da 2mila per gli esercenti. Ma non solo, nel nuovo limite di 11,1 milioni di risorse aggiuntive recuperati tra le pieghe del bilancio pubblico, 5 maxi-premi di 150mila euro per gli acquirenti e 30mila per gli esercenti che saranno assegnati in ognuna delle due estrazioni del 12 agosto e del 30 dicembre.