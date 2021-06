Cashback / Come funziona la formula Super

Quanto invece al Super Cashback, la formula prevede che si “vincono” 1.500 euro se si rientra nei primi 100.000 cittadini che hanno totalizzato, nel semestre preso in considerazione, il maggior numero di transazioni con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento. Sono validi gli stessi acquisti del Cashback e conta il numero di transazioni, non gli importi spesi (ad es. un caffè vale come un televisore). Dal 1° gennaio 2021, dopo che si è raggiunta la soglia minima di transazioni, l'app IO indica al singolo come cambia la sua posizione in classifica per concorrere al Super Cashback. La classifica si basa sul numero complessivo di transazioni effettuate con i metodi di pagamento elettronico attivati ai fini del Cashback. Giorno dopo giorno, l'app IO mostra quante transazioni hanno effettuato il 1° e il 100millesimo utente in classifica, così da consentire di visualizzare il numero di transazioni richieste per entrare nella graduatoria e quanto manca al singolo per riuscire a scalarla. Ora la sospensione, nell'attesa di capire quale sarà il destino del programma.

