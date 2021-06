Cashback e lotteria degli scontrini: «tagliandi» (e novità) in arrivo a giugno

Limiti e possibili modifiche

Sul cashback – programma già finito nel mirino di alcune forze politiche – i giudici contabili sottolineano le difficoltà a monitorare i reali effetti economici e tributari. Sono 8,6 milioni le attuali adesioni e 7,6 milioni gli utenti che hanno eseguito transazioni valide (il 15% dei circa 50 milioni di maggiorenni in Italia): per oltre 570 milioni di pagamenti. Ma l’infrastruttura tecnologica che elabora i dati sulle transazioni (il Centro Stella) non può raccogliere per ragioni di privacy informazioni di dettaglio su categorie merceologiche e localizzazione degli esercenti: informazioni di cui, invece, dispongono acquirer e organizzazioni che analizzano i pagamenti elettronici.

Un vincolo troppo stringente, sempre a detta della Corte dei conti, per misurare gli effetti del programma anche considerando le ingenti risorse appostate. Il cashback è infatti finanziato con 4,7 miliardi fino a giugno 2022 (non imputati ai fondi europei, vista la cancellazione di ogni riferimento all’interno del Recovery plan): ma sarà tutto da misurare - e probabilmente in un’ottica almeno di medio periodo - l’impatto in termini di risultati economici ed emersione di ricavi e compensi. Se non interrotto – come chiedono molti – il programma andrebbe almeno rivisto, dice la Corte. Perché sarebbe opportuno privilegiare i pagamenti verso gli operatori medio-piccoli e alzare il numero di transazioni minime per semestre (50 è un numero troppo esiguo).

Quanto al supercashback, in vista del primo semestre, sono scattati i primi alert per stornare le operazioni ritenute «sospette» perché ritenute il frutto di pagamenti artificiosi. Naturalmente, prevedendo la possibilità di un diritto di replica e di spiegazione da parte dell’acquirente. Ma anche su questo fronte, secondo i magistrati contabili, per prevenire gli abusi sarebbe meglio limitare il numero di transazioni giornaliere con lo stesso operatore, anche se con carte diverse. E prevedere un premio più basso (ad esempio, il doppio del cashback ordinario di 150 euro) per una platea più ampia: i primi 500mila classificati.

Anche sulla lotteria scontrini la Corte dei conti ha inviato un messaggio a Governo e Parlamento sottolineando dei possibili ostacoli nella «complessità delle operazioni» e nella «conoscenza solo differita della vincita». Tutto sommato, però, i numeri delle prime tre estrazioni lasciano intravedere un sistema in rodaggio ma che ha margini di sviluppo. In tre mesi e mezzo, i dati monitorati da agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) parlano di quasi 9,2 milioni di partecipanti e di una quasi ormai completa adesione degli esercenti accreditati (all’appello mancavano a metà maggio poco meno di 6.500) . E le ultime estrazioni hanno riequilibrato il rapporto tra di vincite tra grande distribuzione organizzati ed esercizi di prossimità. Un segnale che lascia sperare anche in vista dell’aumento delle estrazioni.