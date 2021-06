Cashback / Le regole del formato classico

Il programma Cashback prevede la possibilità di ottenere un parziale rimborso (10% fino a un massimo di 150 euro) delle spese sostenute per acquisti effettuati a titolo privato (cioè non per uso professionale) sul territorio nazionale con carte e app di pagamento in negozi fisici: bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani, professionisti ecc. Non concorrono gli acquisti online. Se viene effettuato un minimo di 50 pagamenti in un semestre, si riceve il 10% dell'importo speso, fino a un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro. Non c'è un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi fino a 300 euro l'anno.

