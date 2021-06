Cashback / L'ultimo atto (almeno per ora): la sospensione

Il governo ha dunque deciso di fermare dal 1 luglio l'operazione cashback, parte del Piano Italia Cashless messo in campo dal Conte due. Stop dunque ai nuovi premi. La soluzione sarà confermata dal decreto legge su fisco e lavoro, che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri mercoledì 30 giugno. Oggi e domani sono dunque gli ultimi giorni per vedersi riconosciuto il rimborso del 10% per l'utilizzo di carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento e per la caccia al superpremio da 1.500 euro, il cosiddetto “Super Cashback” per i primi 100.000 cittadini che nel semestre precedente hanno effettuato più operazioni. Viene dunque cancellata l'operazione prevista per il secondo semestre dell'anno. Il programma è finito nel mirino di maggioranza e opposizione. Da entrambi le parti è giunta la richiesta di dedicare i circa 3 miliardi di risorse stanziate dall'esecutivo precedente per finanziare i ristori alle imprese in crisi

