Cashback, ultimo mese per centrare il superpremio. Dal 1° luglio scattano i rimborsi

3' di lettura

Ancora pochi giorni e per il cashback si aprirà la fase dei rimborsi. Dopo essere finito nel mirino di Fratelli d’Italia, ed essere sopravvissuto alla mozione che ne chiedeva l’abolizione, bocciata al termine di una non facile trattativa politica nella maggioranza dall’aula del Senato, il programma che punta a limitare l’uso del contante si appresta a compiere il primo giro di boa. Primo, se non si considera la fase di sperimentazione scattata nei giorni di Natale (in quell’occasione sono stati rimborsati 222 milioni di euro a chi, dall’8 al 31 dicembre, ha effettuato almeno 10 operazioni cashless).

Il 30 giugno finisce il primo dei tre periodi, di sei mesi ciascuno, in cui si articola il programma per incentivare i pagamenti elettronici, in funzione anti evasione fiscale, fortemente voluto dall’esecutivo precedente, guidato da Giuseppe Conte.

Rimborsi su conto corrente da luglio ed entro il 29 agosto

Chiuso quel giorno il periodo di riferimento, entro 60 giorni (e quindi dal 1° luglio ed entro il 29 agosto) Consap, la società che gestisce i rimborsi (tutti esentasse), deve effettuare un bonifico dell’ammontare del rimborso a cui si ha diritto direttamente sull’Iban che il richiedente ha segnalato nel momento in cui ha aderito al programma (o anche dopo, ma non oltre la scadenza del periodo di riferimento). Dal 1° di luglio, dunque, scatta la fase dei rimborsi.

Classico o Super, da luglio rimborsi a doppia formula

Rimborsi che possono essere di due tipi. Quello “classico”, nel caso in cui nel periodo che va dall’inizio di gennaio alla fine di questo mese il richiedente abbia effettuato almeno 50 operazioni con uno strumento di pagamento elettronico (carte di debito, di credito e prepagate, comprese le carte contactless o app per i pagamenti). In tal caso il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione (fino a 150 euro) ed è calcolato sul valore complessivo delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

La seconda tipologia è il “Super Cashback”. Qui il rimborso è forfettario, sulla base di una graduatoria che tiene conto del numero di operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno. I primi 100mila che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni ottengono 1.500 euro.