«Cashmere to go» inventa il filato impalpabile da borsetta

Una profonda conoscenza di un settore per poi puntare all’innovazione e creare un prodotto adatto alle esigenze di una donna che lavora e ha impegni diversi durante la giornata. È il filo conduttore dell’esperienza di Chiara Belletti che, insieme a Elisabetta Stella, amica di sempre (che ora vive a Dubai) e socia nell’impresa, ha scelto di creare capi di cashmere che possono trovare spazio in borsa per essere utilizzati appena se ne presenta l’occasione. Innovativo e rivoluzionario, unisce tradizione e tecnologia: 60 grammi, tascabile, sta in un palmo di mano, in una piccola borsetta.

«Grazie a una lavorazione particolare possiamo creare capi di cashmere sottile e leggero che non si stropiccia - racconta Chiara al Sole24Ore -. Declinando i prodotti in tonalità e colori che seguono le tendenze della moda».

Da sempre l’azienda di famiglia di Elisabetta si occupa di filati pregiati, a Novara. «Abbiamo dato sempre molta attenzione alla lavorazione del capo e ai colori - prosegue -. Nel 2019, invece, abbiamo scelto di creare una nuova linea di produzione che abbiamo chiamato “Cashmere to go” con maglioncini, stole e sciarpe che avessero una consistenza leggera da stare nella borsetta di una donna. Produciamo capi per la primavera-estate, di consistenza molto sottile, extrafine, e poi capi invernali. Il risultato? Vendiamo il cachmere 365 giorni l'anno».

La collezione, di filati di prima qualità, è stata poi arricchita di mantelle con frange scamosciate. «Sono molte le tonalità della nostra collezione - dice ancora Chiara -, dal pervinca al color malva fino all’ottanio, oltre ai colori più classici. Ogni prodotto viene consegnato in un apposito sacchetto».

La vendita avviene solo online per una produzione che supera oggi 700 pezzi all'anno. Un mercato di nicchia che si sta però espandendo. Il sito internet per l’ecommerce nasce dal periodo del lockdown. «Ho imparato a programmare durante i mesi in cui imperversava la pandemia - dice ancora Chiara -. Così posso fare tutto in autonomia».