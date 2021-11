Covid, in Sardegna coprifuoco nel comune dei pensionati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce il numero dei contagiati e a Fluminimaggiore, l’aspirante “happy village” della Sardegna scatta il coprifuoco da zona rossa. Per dieci giorni nel centro di 3.500 anime dell’Iglesiente, candidato a diventare (attraverso una cooperativa di comunità e un progetto che coinvolge abitanti e Comune) residenza diffusa per anziani del resto d'Italia e dell'Europa, resterà off limits.



Crescono i contagi

A far scattare il provvedimento di chiusura e restrizioni forti sono stati gli ultimi dati relativi ai contagi registrati nel piccolo centro. Ancora non c’è l'ufficialità ma in municipio si parla di una quarantina di nuovi casi. Numeri significativi che hanno spinto il sindaco Marco Corrias a emanare l’ordinanza con cui si dispongono restrizioni drastiche.

L’ordinanza

«Considerata la situazione di emergenza derivante dal riacutizzarsi della situazione pandemica nella quale versa attualmente il Comune di Fluminimaggiore - si legge nell'ordinanza -, a fronte dell’aumento dei casi di positività al Covid -19 avvenuto nelle ultime 48 ore e suscettibile, ad un’attenta valutazione eseguita con il contributo dei locali medici di base, della possibilità di un aumento progressivo ed esponenziale dei casi positivi, si ritiene opportuno adottare le più drastiche e opportune misure di prevenzione e contenimento del contagio rispetto a quelle già stabilite dal Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna».

A preoccupare l’amministrazione anche «l’espansione dei focolai all’interno della comunità di Fluminimaggiore che, di fatto, configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio».

Si chiude

Per dieci giorni sarà in vigore l’obbligo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie. Non solo, vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute con autocertificazione. È consentito sempre il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito l’ingresso in entrata e in uscita per viaggi che siano stati prenotati in aereo o nave prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza. Non solo, vietato circolare o sostare al di fuori della propria residenza o domicilio dalle 22 alle 5 «se non per motivi di lavoro e salute». Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all’interno di abitazioni private. Prevista e disposta la quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.