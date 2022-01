Casini: 52 voti per l'ex presidente della Camera

L'ex presidente della Camera ha limitato le sue dichiarazioni negli ultimi mesi, atteggiamento di chi si ritiene tra i candidati possibili alla successione di Mattarella. Un riserbo interrotto martedì con una con un post su Instagram in cui dichiara il suo amore per la politica. «La passione per la politica è la mia vita!!», sottolinea l'ex esponnete Dc, in Parlamento dal 1983 ed eletto senatore da indipendente con le liste del Pd, allegando una sua foto in bianco e nero. Un giovane Casini, diciannovenne, che parla dal palco di un convegno del movimento giovanile della Dc. Casini ha ottenuto 52 preferenze al terzo scrutinio.

