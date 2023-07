Casino, continua l'odissea del titolo. Le offerte al vaglio del cda

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo tonfo di Casino alla ripresa delle contrattazioni, dopo la sospensione della vigilia. Il titolo della catena della grande distribuzione crolla di un altro 30%, dopo essere caduto al nuovo minimo storico di 2,64 euro. In cinque sedute la quotazione è ribassata del 59% circa. Tiene invece il titolo della controllante Rallye che fa capo al numero uno di Casino, Jean Charles Naouri, dopo avere perso oltre il 30% in cinque sedute e il 60% da inizio anno.

La quotazione di Casino era stata sospesa martedì 4 luglio nella tarda mattinata su richiesta della società, sulla scia della presentazione di due offerte di riassetto per il gruppo, che è da tempo alla ricerca di una via di uscita da un’opprimente situazione debitoria (6,4 miliardi a fine 2022) e di risorse per il rilancio delle sue attività. Il contenuto delle proposte di ricapitalizzazione da parte di EP Global Commerce e Fimalac, ovvero il tandem formato da Daniel Kretinsky e Marc Ladreit de Lacharrière, come pure da parte di 3F Holding, costituita dal trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari è stato reso noto nella serata, in anticipo sul calendario previsto, «in reazione alle indiscrezioni di stampa». In un comunicato Casino ha precisato che qualsiasi sia il piano di ristrutturazione finale «gli azionisti di Casino saranno massicciamente diluiti e Rallye perderà il controllo di Casino».

Le due proposte saranno analizzate al comitato ad hoc del consiglio di amministrazione che si riunisce nella giornata di mercoledì 5 luglio. In base alla documentazione diffusa da Casino l’offerta presentata da Kretinsky/Fimalac è vincolante e prevede mezzi freschi per 1,35 miliardi che arriveranno per 860 milioni dai due finanzieri, per 290 milioni dai creditori e per 200 milioni da un aumento di capitale che sarà sottoscritto dal ‘tandem’ per 44 milioni. E’ prevista inoltre una ‘equitization’ per 1,5 miliardi del debito garantito e una completa equitization del debito non garantito, con una riduzione totale della leva – inclusa la ricapitalizzazione – di 5 miliardi e una riduzione del debito a 2 miliardi nel 2023.

La proposta di 3F prevede mezzi freschi per 900 milioni, per metà in equity e per altri 450 milioni nella forma di debito senior. L’’equitization’ del debito garantito ammonta a 300 milioni, mentre è totale per quello non garantito. Il deleveraging è stimato a 2,9 miliardi e il debito è stimato in calo a 3,7 miliardi nel 2023. La struttura azionaria implicita nelle due proposte vede nel primo caso gli attuali azionisti scendere allo 0,20% del capitale, Epcg/Fimalac salire al 50,1%, mentre i creditori nel loro insieme avrebbero complessivamente un po’ più del 40%. Nel secondo caso i soci esistenti sarebbero allo 0,03%, 3F e i partner il 57,2%, altri potenziali sottoscrittori il 5,7% e i creditori avrebbero un po’ più del 37%.