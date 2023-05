Casinò di Saint Vincent, migliorano gli incassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al Casinò di Saint Vincent il primo quadrimestre conferma il miglioramento rispetto al 2022. Gli introiti lordi sono stati pari a 22,5 milioni di euro, circa il 16% in più sul 2022, ripartiti in 10,3 milioni ai tavoli da gioco e 12,2 milioni alle slot machine. La Casinò de la Vallée spa precisa che gli ingressi al 30 aprile 2023 sono stati 109.085, +21,45% rispetto allo stesso periodo del 2022. Aprile fatto registrare un incasso di 6 milioni e 717.008 euro (+48,92%) e 28.236 ingressi (+22,31%). Nel 2022 il Casinò ha incassato 62,4 milioni, di cui 28.971.932 euro ai tavoli da gioco e 33,4 milioni alle slot machines. Gli ingressi sono stati 295.599. A inizio anno, la Corte di cassazione ha chiuso la vicenda del finanziamento alla società di gestione del Casinò da parte della Regione attraverso un aumento di capitale da 60 milioni approvato dal Consiglio nel 2014. La Corte ha dichiarato “cessata la materia del contendere”, prendendo atto che la Corte costituzionale aveva accolto il conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione contro la sentenza d’appello della Corte dei Conti, che nel 2021, confermando il primo grado, aveva condannato 18 amministratori ed ex a rifondere 16 milioni.