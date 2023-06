Casino crolla a Parigi, per il riassetto servono «almeno 900 milioni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Casino inizia la settimana in retromarcia alla Borsa di Parigi, dopo avere indicato che l’accordo che punta a raggiungere entro luglio con i maggiori creditori prevede il contributo di «almeno 900 milioni di euro» in mezzi propri e aver indicato - più ampiamente - di puntare alla conversione in equity di tutto il debito non garantito. Il titolo della catena della grande distribuzione, da tempo in difficoltà a causa del pesante indebitamento, accusa nella prima parte di seduta una flessione di circa il 7% (e va anche peggio alla controllante Rallye, che arretra di oltre il 10%).

Il gruppo diretto da Jean-Charles Naouri, che è anche il principale azionista, ha comunicato di avere «l’obiettivo di raggiungere un accordo di principio con i principali creditori sulla ristrutturazione del debito finanziario entro la fine di luglio» e che tale accordo «dovrà includere un apporto in mezzi propri di almeno 900 milioni di euro per permettere la realizzazione del piano strategico 2023-2025 in adeguate condizioni di liquidità». Nelle slides della presentazione agli analisti, il gruppo precisa di voler convertire in equity tutto il debito non garantito - stimato a oltre 3 miliardi, tra cui Emtn per 2,2 miliardi – «per raggiungere una struttura di capitale sostenibile». Questo significa che i creditori, invece di recuperare il prestito, dovrebbero accettare di convertirlo in capitale del gruppo, diventandone soci

Loading...

Decisa vendita controllate sudamericane e beni immobiliari

Casino precisa anche di voler procedere alla vendita delle controllate sudamericane rimaste, Gpa e Exit, della residua quota in Green Yellow e di beni immobiliari, con introiti per 200 milioni previsti per il 2023 e di puntare a risparmi per 362 milioni tramite un piano di efficientamento. Il gruppo, che da fine maggio ha in corso una procedura di conciliazione con i creditori approvata dal Tribunale del Commercio di Parigi per un periodo di 4 mesi, a fine dicembre aveva un debito di 6,4 miliardi di euro e ha scadenze per 3 miliardi nei prossimi due anni. È molto indebitata anche Rallye, la holding attraverso cui Naouri controlla Casino.

Nel comunicato odierno, il gruppo precisa di non vedere problemi di liquidità fino alla fine del 2023, dopo avere ceduto la quota residua nella brasiliana Assai il 23 giugno per 326 milioni e sulla base dell’accordo di congelamento di interessi e capitale dei giorni scorsi e della prevista cessione di supermercati al Groupment Les Mouquestaire per un fatturato di 549 milioni. Mentre Naouri cerca di risollevare la situazione finanziaria del gruppo, nelle ultime settimane si sono fatti avanti il miliardario ceco Daniel Kretinsky da un lato e il trio formato da Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari con due proposte di ricapitalizzazione e riorganizzazione, per ora tuttavia non formali.