Casino sotto la lente a Parigi, ok del cda a trattative con Kretinsky per riassetto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Andamento incerto per Casino alla Borsa di Parigi, dopo la sospensione dalle contrattazioni della vigilia.. Il mercato sta valutando gli sviluppi sulla scia del via libera dato ieri dal consiglio di amministrazione alle trattative con il consorzio formato dalla EP Global Commerce del miliardario ceco Daniel Kretinsky, dalla Fimalac di Marc Ladreit De Lacharriere e dal fondo Attestor, come pure con i creditori del gruppo per arrivare a un accordo di massima sulla ristrutturazione del debito finanziario del gruppo entro la fine del mese di luglio, come ha indicato il comunicato diffuso dalla società. Il consorzio Kretinsky-Fimalac-Attestor era il solo candidato rimasto in lizza, dopo che il trio formato da Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari si è sfilato dalla partita, spiegando di non voler partecipare a una procedura falsata, in quanto Casino aveva già visibilmente scelto il suo acquirente, oltre a lamentare la mancanza di alcune informazioni sullo stato finanziario di Casino, gravato da 6,4 miliardi di debito (alla fine del 2022). L’offerta finale di Kretinsky-Fimalac-Attestor è stata presentata ieri 17 luglio, sotto l’egida dei conciliatori e del Comitato interministeriale di ristrutturazione industriale, l’organismo governativo che in Francia si occupa delle aziende in difficoltà finanziaria. Il piano prevede un aumento di capitale riservato al consorzio per l’importo di 925 milioni di euro, al termine del quale i due miliardari e Attestor avranno il 53% di Casino. A questo si aggiungerebbe un aumento di capitale garantito di 275 milioni, rivolto ai creditori, dando la priorità ai detentori dei debito garantito, con la promessa di arrivare al 14,9% del capitale nell’insieme. Il piano prevede dunque l’iniezione di 1,2 miliardi di denaro fresco contro 1,35 miliardi della proposta iniziale e punta alla riduzione del debito a 2,5 miliardi di euro alla fine del 2023 e a 1,2 miliardi a fine 2024, contro 2,08 miliardi della proposta presentata a inizio luglio. L’offerta menziona il mantenimento della sede sociale e delle funzioni amministrative a Saint Etienne e afferma che non sono previsti tagli occupazionali, ma piuttosto l’obiettivo è quello di creare posti di lavoro nei magazzini e nei centri logistici.