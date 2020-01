Caso Azzolina: dal Barone al presidente schermidore, ecco chi è scivolato sulla tesi di laurea

In Romania travolti ministro Istruzione e premier

Il 15 maggio dello stesso anno lo scandalo colpisce la Romania: il ministro della pubblica Istruzione romeno, Ioan Mang, si dimette per le accuse di plagio relative a una serie di suoi articoli scientifici. Accuse di plagio su lavori accademici colpiscono un mese dopo anche il premier romeno Victor Ponta, che però non ha alcuna intenzione di dimettersi. Secondo una commissione di esperti Ponta ha copiato parte della sua tesi di dottorato da altri lavori. Ma due mesi dopo tre membri del partito Nuova Repubblica accusano il premier di aver copiato anche parte di un suo libro, “La responsabilità nel diritto internazionale umanitario”, da altri autori.

Faro del quotidiano conservatore sul premier spagnolo Sanchez

A settembre 2018 il premier spagnolo, il socialista Pedro Sanchez viene accusato di aver copiato la sua tesi di dottorato conseguita all’Università Camilo José Cela di Madrid sulle “Innovazioni della diplomazia economica spagnola 2010-2012” da lavori di altri ricercatori. Il caso scoppia per un articolo del quotidiano conservatore spagnolo Abc e segue quello, analogo, del ministro della Sanità dell’esecutivo di minoranza, Carmen Montòn, che nei giorni precedenti si è dovuta dimettere con l’accusa di aver copiato gran parte della tesi del suo master. Sanchez non ci sta e dal suo ufficio fanno sapere che «a meno che non vi sia rettifica delle informazioni pubblicate», intraprenderà un’azione legale a difesa del suo onore e della sua dignità.

I curricula gonfiati

Dai dottorati falsi si arriva ai curriculum gonfiati. In Spagna l’episodio più clamoroso. Nel marzo del 2008, il giornalista Arcadi Espada smaschera sul suo blog Bernat Soria, ex ministro della Sanità e del Consumo, scoprendo che il suo curriculum contiene diverse informazioni non vere, tra cui l'aver ricevuto una medaglia d’oro dalla Real Academia de Medicina. Anche in questo caso il ministro non si dimette. Dieci anni dopo, a finire sotto la lente dell’opinione pubblica per i dubbi sulla reale consistenza di esperienze vantate online, dalla New York University a un istituto austriaco, sarà l’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nei giorni in cui faceva la sua comparsa sulla scena politica alla guida dell’esecutivo M5S-Lega.

