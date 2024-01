Caso Beniamino Zuncheddu: il 23 gennaio la sentenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

A 33 anni esatti dalla strage di Sinnai, dopo ben 32 anni di carcere, il pastore sardo Beniamino Zuncheddu sta per tornare a essere un uomo libero. Conclusa la fase istruttoria del processo di revisione, il presidente della quarta sezione penale della Corte d’appello di Roma Flavio Monteleone ha annunciato che il 23 gennaio, a partire dalla ore 10, inizierà la discussione, cui seguirà la decisione della Corte.

Meloni: colpita dal caso Zuncheddu

Nella conferenza stampa di inizio anno la premier Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda di un giornalista di Radio Radicale, ha affermato che: «Sul caso Zuncheddu chiaramente sono rimasta molto colpita anche io, così come rimango molto colpita dal numero di questi casi che purtroppo in Italia ancora ci sono». Zuncheddu ha ringraziato la presidente Meloni «per aver parlato della mia vicenda. Non sentirsi soli in questa battaglia contro le ingiuste detenzioni è per me una grande cosa che mi dà coraggio e conforto. Alla presidente Meloni dico di occuparsi di carcere, perché in carcere stanno tutti male, colpevoli e innocenti», ha detto ai microfoni di Radio Radicale, nella rubrica “Lo stato del Diritto” condotta da Irene Testa, la garante dei detenuti in Sardegna che ha portato alla ribalta nazionale il caso Zuncheddu.

Pinna ha confermato di aver mentito

Beniamino Zuncheddu, con ordinanza di scarcerazione del 25 novembre 2023, ha fatto ritorno nella sua casa di Burcei. Zuncheddu, difeso dall’avvocato Mauro Trogu, era stato accusato della strage compiuta nell’ovile di Cuile is Coccus, sulle montagne di Sinnai, in provincia di Cagliari, in cui l’8 gennaio 1991 furono uccisi tre pastori: Gesuino Fadda, suo figlio Giuseppe e Ignazio Pusceddu. Il genero di Fadda, Luigi Pinna, unico sopravvissuto alla strage, è diventato il principale accusatore di Beniamino Zuncheddu. Nelle scorse udienze del processo di revisione Luigi Pinna ha confermato di aver mentito e di essere stato indotto dall’allora sovrintendente della Criminalpol Mario Uda a credere che il colpevole fosse Beniamino. Uda ha smentito.

Beniamino Zuncheddu dopo essere stato scarcerato con la sua famiglia, 25 novembre 2023. (Ansa/Npk)





Cinque testi ascoltati dai giudici

Gli ultimi cinque testimoni sono stati ascoltati dai giudici della quarta sezione penale della Corte d’appello di Roma. La prima è stata Zenaide Aievola, vedova di Libero Fadda, gommista e riparatore di elettrodomestici di Maracalagonis, scomparso nel 2017. Poi Fabrizio e Vinicio Fadda, interrogati sulla lettera anonima che giunse ai carabinieri di Sinnai dopo l’eccidio, nella quale veniva accusata della strage la famiglia Mulas di Burcei. Dopo il confronto fra il sovrintendente della Criminalpol in pensione Mario Uda e Paolo Melis sulle dichiarazioni contradditorie rese dai due nel corso degli interrogatori di novembre e dicembre. In particolare si indagava su alcune dichiarazioni non verbalizzate e sulla fotografia di Beniamino Zuncheddu mostrata al testimone Melis prima del confronto con il pm. Uda smentisce. Obiettivo indagare su chi ha tirato in ballo nel processo il pastore sardo, facendolo poi condannare e lasciandolo in carcere da innocente per 32 anni.