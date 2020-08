Caso Blake, lo sport americano si ferma per protestare contro il razzismo L’Nba rinvia i tre incontri di playoff, stop anche a baseball e calcio per chiedere giustizia dopo i sette colpi sparati dalla polizia all’afroamericano in Wisconsin dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Il campo di gioco delle finali dei playoff è rimasto vuoto ieri dopo il rifiuto dei giocatori a entrare in campo per protestare contro il razzismo (Afp)

NEW YORK - Lo sport americano si ferma per chiedere giustizia dopo l’ennesimo caso di violenza contro un afroamericano e per protestare contro il razzismo. Il basket, il baseball e il calcio non hanno giocato ieri gli incontri in cartellone dopo il caso di Jacob Blake, l'uomo di 29 anni colpito con sette colpi di pistola alla schiena dalla polizia mentre saliva in auto a Kenosha, in Wisconsin qualche giorno fa.

Stop ai playoff di basket

L'Nba che sta disputando i playoff in isolamento per il coronavirus a Orlando ha deciso di rinviare tutte e tre le partite in cartellone. Il primo incontro a saltare è stata la gara 5 tra i Milwaukee Bucks, la squadra del Wisconsin, con gli Orlando Magic. I Bucks sono in vantaggio per 3-1 e rischiavano una pesante sanzione. Ma la lega di basket ha deciso di rinviare anche le altre due gare Houston Rockets contro Oklahoma Thunder e Los Angeles Lakers contro Portland Trail Blazers.

Fermi anche calcio e baseball

Fermo anche il calcio. «La Major League Soccer - si legge in una nota - ha preso la decisione di posporre le restanti cinque partite programmate per oggi: Miami-Atlanta, Dallas-Colorado, Real Salt Lake-LAFC, San Jose-Portland, LA Galaxy-Seattle. Gli incontri verranno recuperati in altra data».

La lega professionistica di baseball MLB ha annullato le due partite di ieri dopo che i Milwaukee Brewers hanno deciso di non scendere in campo contro i Cincinnati Reds. L'altra gara in programma San Francisco Giants contro Los Angeles Dodgers è stata rinviata. Non sono scese in campo neanche le squadre di basket femminile della Lega WNBA che hanno rinviato le partite in programma unendosi in solidarietà ai loro «fratelli della Nba».

Biden chiede inchiesta indipendente

In un tweet l'ex presidente Barack Obama sostiene la protesta degli atleti americani: “Lodo i giocatori dei Bucks che hanno preso posizione per ciò' in cui credono”. I repubblicani nel terzo giorno della convention, ieri per voce di Lara Trump, la moglie del figlio Eric, sono tornati ad attaccare i democratici accusati di voler togliere le risorse alla polizia e di sostenere le proteste. Il candidato democratico Joe Biden ha chiesto un'inchiesta indipendente sulla vicenda.

La ricostruzione dell’episodio

Nel video diventato virale della sparatoria, girato con uno smartphone, si vede Jacob Blake, 29 anni, che gira attorno al suo Suv grigio seguito da due poliziotti. L'uomo apre la portiera e sale mentre i due poliziotti, uno dietro l'altro, gli puntano le pistole. Si sentono sette colpi di pistola. Sparati alla schiena. Blake si accascia da un lato del veicolo. Con i tre figli piccoli che assistono alla scena seduti dietro.